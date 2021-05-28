Надаль и Джокович не встретятся в финале и еще три вывода после жеребьевки Ролан Гаррос

Шанс Надаля стать величайшим и другие судьбоносные моменты Ролан Гаррос

Полная турнирная сетка мужского одиночного разряда

Полная турнирная сетка женского одиночного разряда

Надаль, Джокович и Федерер попали в одну половину

В годы расцвета «Большого трио» подобная ситуация была просто невозможной, поскольку Роджер Федерер, Новак Джокович и Рафаэль Надаль практически всегда стояли в топ-3 мирового рейтинга и на мэйджорах автоматически разводились по разным половинам турнирной сетки. Сейчас же Надаль пропустил вперед Даниила Медведева, а Федерер из-за длительного простоя откатился в мировой классификации на восьмую строку.

Джокович стартует в Париже матчем с Теннисом Сандгреном, а его главной проблемой на пути к четвертьфиналу должен стать 13-й сеяный Давид Гоффен.

У Надаля оппозиция на первой неделе посерьезней. В третьем раунде грунтовый король может сыграть с возмутителем спокойствия на недавнем Мастерсе в Риме Лоренцо Сонего, а в четвертом круге у испанца назревает очередная дуэль с главным молодым теннисистом мира Янником Синнером.

У Федерера во втором раунде потенциально намечается бой с Марином Чиличем (Роджер именно в матчах с хорватом выиграл два своих последних Шлема), а в 1/8 финала ветерана может ждать матч с горячим Маттео Берреттини, который перед Ролан Гаррос дошел до финала в Мадриде и взял титул в Белграде.

Если легенды не оступятся на первой неделе турнира, то в четвертьфинале Джокович сыграет с Федерером, а Надалю для выхода на победителя этой пары нужно будет пройти Андрея Рублева, Диего Шварцмана или Аслана Карацева.

Свитолина vs Барти: ждем реванш в четвертьфинале?

Главная надежда Украины в Париже Элина Свитолина в статусе пятой сеяной попала в верхнюю половину турнирной сетки, а ее первой соперницей на Ролан Гаррос станет 17-летняя обладательница wild card Осеан Бабель, которая в рейтинге WTA стоит за пределами топ-1000. Если все пойдет по плану (а мы знаем, что Свитолина на Шлемах способна оступиться в любой момент), то украинка в 1/8 финала может впервые на турнире такого уровня пересечься с Каролиной Плишковой, а та в столице Франции будет рвать и метать после показательной порки от Иги Швентек в финале турнира в Риме.

Свитолина на Ролан Гаррос трижды добиралась до 1/4 финала и выиграла рекордные в карьере 71% матчей. Если Элина повторит свой лучший результат на грунтовом Шлеме, то за место в полуфинале может поспорить с первой ракеткой мира Эшли Барти. Австралийка на грунте взяла титул в Штутгарте и остановилась в шаге от победы в Мадриде, у нее достаточно лояльная турнирная сетка (за исключением Кори Гауфф), поэтому проход Барти в четвертьфинал не вызывает особых сомнений.

Последняя встреча Свитолиной и Барти еще свежа в памяти. Как же украинка была близка к победе! И все же в полуфинале Штутгарта Барти отыграла подачу на матч, в борьбе забрала тайбрейк второго сета и добила Элину в решающем партии. Тот случай, когда реванш просто необходим. И хочется верить, что мы увидим его именно в Париже.

Циципасу по зубам первый в карьере финал на Шлемах

На разогреве перед Ролан Гаррос никто не сыграл убедительней Стефаноса Циципаса. Грек взял два титула на Мастерсе в Монте-Карло и 250-тысячнике в Лионе, в Барселоне дошел до финала с поражением от Рафаэля Надаля после 3 часа и 40 часов минут борьбы, а в Риме в 1/4 финала оказал не менее яростное сопротивление Новаку Джоковичу, вынудив серба задержаться на корте на 3 часа и 18 минут.

С грунтовым показателем 18-3 Циципас приехал в Париж в статусе главного фаворита нижней половины турнирной сетки. А кто, если не Стефанос? Даниил Медведев на Ролан Гаррос до сих не выиграл ни одного матча, Доминик Тим откровенно далек от своей лучшей формы, а Александру Звереву не очень повезло с турнирной сеткой (в его четверти Роберто Баутиста-Агут, Кеи Нисикори, Карен Хачанов и Дэн Эванс).

Осенью прошлого года Стефанос Циципас на Открытом чемпионате Франции впервые дошел до полуфинала и форсировал пятый сет в матче с Новаком Джоковичем. Кажется, в 2021-м он готов выйти на новый уровень.

Тернистый путь Серены к рекордному мэйджору

Время неумолимо движется вперед – и попыток догнать Маргарет Корт по количеству титулов на Шлемах у Серены Уильямс все меньше.

Откровенно говоря, большим сюрпризом будет то, если американка свой 24-й мэйджор возьмет именно в Париже. Все же даже в годы своей молодости Серена лишь периодически выстреливала на грунте, а в 39 лет ей уже нечем ответить мобильным соперницам на покрытии, которое так гасит ее превосходство в мощи. И все же масштаб фигуры Уильямс настолько велик, что мы не можем не взглянуть на ее турнирную сетку.

Серена при жеребьевке попала в нижнюю половину, а в одной четверти с американкой оказались две экс-чемпионки Шлемов – Анжелик Кербер и Петра Квитова. Если Кербер на грунте не страшна (Анжелик с 2016 года в Париже четырежды вылетала в 1-м раунде), то Квитова в прошлом году остановилась в шаге от финала.

В случае выхода в четвертьфинал (а до этой стадии Серена на грунте в последний раз доходила 5 лет назад) Уильямс-младшая может встретиться с четвертой сеяной Ариной Соболенко. Белоруска сейчас очень хороша – на ее счету титул в Мадриде и финал в Штутгарте. Фаворитом в этом матче будет именно Соболенко, а не Серена, при всем уважении к ее прошлому.

Расклады таковы, что Серена Уильямс при ее нынешней форме скорее снимется с одного из матчей на первой неделе, чем зайдет куда-то дальше 1/8 финала. А вот перед Уимблдоном подобного скептицизма в отношении великой американки уже быть не должно.