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Швентек выиграла стартовый матч на Ролан Гаррос
Действующая чемпионка идет дальше
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Девятая ракетка мира Ига Швентек в первом раунде Открытого чемпионата Франции за 1 час и 29 минут обыграла словенку Кайю Йуван (6:0, 7:5).
Швентек за 25 минут забрала первый сет, но во второй партии позволила Йуван вернуться в игру со счета 1:3. В 11-м гейме полячка отыграла два скрытых сет-бола, после чего закрыла матч на приеме.
В первом матче в Париже Швентек сделала 5 брейков, проиграла 1 гейм на своей подаче, а также организовала 22 виннерса и выиграла 65% очков с первого мяча.
Защиту титула на Ролан Гаррос Ига Швентек продолжит в матче с Ребеккой Петерсон или Шелби Роджерс.
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