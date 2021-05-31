Швентек выиграла стартовый матч на Ролан Гаррос

Девятая ракетка мира Ига Швентек в первом раунде Открытого чемпионата Франции за 1 час и 29 минут обыграла словенку Кайю Йуван (6:0, 7:5).

Швентек за 25 минут забрала первый сет, но во второй партии позволила Йуван вернуться в игру со счета 1:3. В 11-м гейме полячка отыграла два скрытых сет-бола, после чего закрыла матч на приеме.

В первом матче в Париже Швентек сделала 5 брейков, проиграла 1 гейм на своей подаче, а также организовала 22 виннерса и выиграла 65% очков с первого мяча.

Защиту титула на Ролан Гаррос Ига Швентек продолжит в матче с Ребеккой Петерсон или Шелби Роджерс.