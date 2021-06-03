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Федерер пробился в третий круг Ролан Гаррос

Теннис
(2 голосов)

Швейцарец обыграл Марина Чилича

Федерер пробился в третий круг Ролан Гаррос

Новина українською

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга соревнований он оказался сильнее представителя Хорватии Марина Чилича. Для победы Роджеру потребовалось четыре сета.

Ролан Гаррос. Второй круг. 3 июня

Роджер Федерер - Марин Чилич 6:2, 2:6, 7:6 (7:4), 6:2

Продолжительность поединка составила два часа 38 минут. Федерер 16 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16. Чилич, занимающий 47-е место в рейтинге ATP, выполнил 12 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и использовал 3 шанса из 8 взять подачу Роджера.

За выход в следующий раунд Федерер поборется с Домиником Кёпфером из Германии, оказавшимся сильнее американца Тейлора Фритца.

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В статье: Роджер Федерер Марин Чилич
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