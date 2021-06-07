Костюк бьется с чемпионкой Ролан Гаррос за место в 1/4 финала. Текстовая трансляция матча

Украинка Марта Костюк на Ролан Гаррос после побед над Гарбинье Мугурусой, Чжэн Сайсай и Варварой Грачевой впервые в карьере на турнире Большого шлема дошла до четвертого раунда, а ее соперницей по сегодняшнему матчу станет действующая победительница Открытого чемпионата Франции Ига Швёнтек, которая в рейтинге WTA занимает девятое место.

Матч между Костюк и Швёнтек пройдет в рамках ночной сессии на корте имени Филиппа Шатрие. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

Для Костюк и Швёнтек сегодняшняя дуэль станет дебютной на взрослом уровне, а победительница этого матча в четвертьфинале сыграет с 17-й сеяной из Греции Марией Саккари.

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Костюк против Швёнтек в 4-м раунде Ролан Гаррос: текстовая трансляция матча

21:30. Добрый вечер! UA-Футбол приветствует на историческом событии для всего украинского тенниса – матче четвертого раунда Ролан Гаррос между Мартой Костюк и Игой Швёнтек. В чем же история? Во-первых, 18-летняя Костюк дебютирует в 1/8 финала на турнирах Большого шлема, а во-вторых Марта первой среди украинок сыграет на корте имени Филиппа Шатрие в ночной сессии. Оставайтесь с нами – до начала большой игры около 30 минут!