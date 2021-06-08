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Костюк: Думала, что Швёнтек бьет в разы сильнее

Теннис
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Слова Марты после последнего матча на Ролан Гаррос

Костюк: Думала, что Швёнтек бьет в разы сильнее

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Третья ракетка Украины Марта Костюк в понедельник вечером в 1/8 финала Ролан Гаррос проиграла Иге Швёнтек (3:6, 4:6).

Костюк в бою проиграла чемпионке Ролан Гаррос и покинула Париж. Как это было

"Показала ли я все, что могла? Если глобально говорить о матче, то он действительно получился классным. Единственное, чего мне не хватило, – это опыта.

Все было очень близко, несколько розыгрышей все решили, несмотря на то, что матч прошел в двух сетах.

Я понимаю, что мне еще расти и расти, и расти, и расти, и это не может меня не радовать. Потому что даже с таким уровнем, как у меня сейчас, я почти играю на равных, мне буквально чуть-чуть не хватило. Главное – работать.

Если говорить об уровне Иги Швёнтек, меня он не удивил. Я думала, что она бьет в разы сильнее. Я была готова к какой-то невероятной скорости, но ее сегодня не было. Мне не хватило немножко смелости где-то активнее сыграть…", - отметила Костюк после матча.

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В статье: Марта Костюк Ролан Гаррос Ига Швёнтек
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