Новак Джокович: Жаль, что Федерер пропустит Ролан Гаррос

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, как отреагировал на новость о снятии швейцарца Роджера Федерера с текущего розыгрыша "Ролан Гаррос".

"Для меня это было удивительно, но только он знает, насколько готов физически. Конечно, жаль сам турнир, ведь это Федерер, в конце концов все хотели посмотреть ещё хотя бы один матч с его участием. Но он имеет полное право на такое решение, если у него есть проблемы со здоровьем", — приводит слова Джоковича сербский журналист Саша Озмо в своём "твиттере".

Ранее 39-летний Федерер пробился в 1/8 финала "Ролан Гаррос". В матче третьего круга он в тяжёлой битве одолел немца Доминика Кёпфера.