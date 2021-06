Power Ranking WTA-тура: Крейчикова взлетела на второе место, Свитолина покинула топ-10

Все турниры мая-июня в WTA-туре

Рим (WTA 1000 с призовым фондом €1,577,613). Чемпионка – Ига Швёнтек. Финалистка – Каролина Плишкова.

Белград (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Паула Бадоса. Финалистка – Ана Конюх.

Парма (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Кори Гауфф. Финалистка – Ван Цян.

Страсбург (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Барбора Крейчикова. Финалистка – Сорана Кырстя.

Ролан Гаррос (турнир Большого шлема с призовым фондом €34,367,215). Чемпионка – Барбора Крейчикова. Финалистка – Анастасия Павлюченкова.

Ноттингем (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Йоханна Конта. Финалистка – Чжэн Шуай.

Топ-10 сформирована на основании текущего положения в Чемпионской гонке WTA

Эшли Барти (Австралия, №1 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 28-6

Лучший результат в мае-июне – финал в Мадриде

Не на такое окончание грунтового сезона рассчитывала Эшли Барти после титула в Штутгарте и финала в Мадриде. Но вышло как вышло – в самый ответственный момент бедро подвело первую ракетку мира и стало причиной ее досрочного отъезда из Парижа после матча второго круга Ролан Гаррос против Магды Линетт. Так досадно прервалась серия австралийки из семи подряд выходов во вторую неделю на турнирах Большого шлема.

Magda Linette progresses to the third-round after 2019 Champion Ashleigh Barty retires due to injury, 6-1, 2-2 [ret].



The Pole meets Ons Jabeur next. #RolandGarros pic.twitter.com/qZvFBe3GaL — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2021

О ближайших планах Эшли Барти пока ничего неизвестно. Не исключено, что лидер рейтинга WTA не появится на корте до Уимблдона, где два года назад она впервые дошла до 1/8 финала, проиграв Элисон Риске.

Барбора Крейчикова (Чехия, №15 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 26-9

Лучший результат в мае-июне – титулы на Ролан Гаррос и в Страсбурге

Барбора Крейчикова начинала май без единого одиночного титула в карьере, а теперь она чемпионка Ролан Гаррос с 12-матчевой победной серией. Вот так всего за месяц можно кардинально изменить представление WTA-тура о себе.

Barbora Krejcikova is the 2021 Roland Garros Champion.



The 25yo Czech caps off her unbelievable rise by defeating Anastasia Pavlyuchenkova 61 26 64 to win her 12th straight match & her 1st major singles title.



Wasn’t Top 100 9 months ago.



A Cinderella run to remember. #RG21 pic.twitter.com/ZufKNAx1v3 — WTA Insider (@WTA_insider) June 12, 2021

Сенсационный триумф в Париже вкупе с титулом в Страсбурге позволил Крейчиковой ворваться в топ-15 рейтинга WTA, а в Чемпионской гонке чешка всего на 123 очка отстает от Эшли Барти.

Арина Соболенко (Беларусь, №4 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 27-8

Лучший результат в мае-июне – титул в Мадриде

Арина Соболенко провела грунтовый сезон по той же программе, что и Эшли Барти – за мощным взрывом в Штутгарте и Мадриде последовал скомканный Рим с поражением от Кори Гауфф в третьем круге и неожиданное фиаско в третьем раунде Ролан Гаррос в матче с Анастасией Павлюченковой. Но если Барти сошла с дистанции из-за травмы, то Соболенко просто не оправдала ожиданий одного из фаворитов Открытого чемпионата Франции.

У первой ракетки Беларуси в ближайшие недели могут возникнуть проблемы с пополнением своего рейтингового баланса. Соболенко за три визита на Уимблдон смогла выиграть лишь один матч, хотя в парной сетке в 2019-м доходила до четвертьфинала.

На этой неделе Арина Соболенко в статусе лидера посева играет в Берлине, а ее первой соперницей в столице Германии станет Мэдисон Киз.

Наоми Осака (Япония, №2 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 14-3

Лучший результат в мае-июне – 2-й раунд на Ролан Гаррос

Месяц назад мы предполагали, что у Наоми Осаки возникнут затруднения с проходом в поздние стадии грунтовых турниров, но японка предпочла сделать так, что ее результаты отошли на второй план.

Безусловно, Осака подняла важную тему сохранения психического здоровья, однако ошиблась с методом донесения своих месседжей в массы. Вторая ракетка мира по приезду на Ролан Гаррос объявила бойкот представителем СМИ, а такое поведение категорически не устроило организаторов мэйджоров, которые выпустили совместное заявление и дали понять Осаке, что если она продолжит ставить себя выше остальных, то будет дисквалифицировала с турнира. Японка не выдержала давления и сыграла на опережение, отказавшись выходить на матч второго раунда против Аны Богдан.

Наоми Осака снялась с турнира в Берлине, но пока остается в заявке Уимблдона. Будем откровенны – если Осака проигнорирует и британский Шлем, то это не станет большим сюрпризом. Все же на траве у нее никогда не было высоких результатов, а история показывает, что Осака не особо стремится стать более разноплановой теннисисткой.

Ига Швёнтек (Польша, №9 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 23-6

Лучший результат в мае-июне – титул в Риме

Ига Швёнтек в настолько доминирующем стиле забрала титул в Риме с 6:0, 6:0 в финальном матче с Каролиной Плишковой, что полячку чуть ли не досрочно объявили двукратной чемпионкой Ролан Гаррос.

Когда Париж одна за одной стали покидать топ-сеянные, казалось, что уже ничего не помешает Швёнтек стать первой теннисисткой с 2007 года с двумя подряд титулами на Ролан Гаррос, а она взяла и оступилась в матче 1/4 финала против Марии Саккари.

Кажется, сравнения с Рафаэлем Надалем оказались для Иги Швёнтек слишком тяжелым грузом. Посмотрим, чем полячка сможет удивить на траве, где у нее пока не было шанса проявить себя.

Гарбинье Мугуруса (Испания, №13 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 23-8

Лучший результат в мае-июне – 3-й раунд в Риме

Гарбинье Мугуруса после яркого старта сезона в нашем рейтинге постепенно сползает вниз. Испанка перед главными событиями грунтового сезона так и не смогла полноценно восстановиться после травмы, полученной в начале апреля на турнире в Чарльстоне.

В Риме экс-первая ракетка мира в третьем круге без шансов уступила Элине Свитолиной, а на старте Ролан Гаррос нарвалась на голодную к большим победам Марту Костюк.

Гарбинье Мугуруса накануне открыла счет победам на траве, обыграв в Берлине Сорану Кырстя (6:3, 6:2). Уроженка Каракаса любит и умеет играть на этом покрытии, так что ей и карты в руки. Шансы остаться в топ-6 более чем хорошие.

Анастасия Павлюченкова (Россия, №19 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 15-10

Лучший результат в мае-июне – финал на Ролан Гаррос

Анастасия Павлюченкова до приезда на Ролан Гаррос провела 51 турнир Большого шлема, но никогда не забиралась дальше 1/4 финала. С 2017 года теннисистка из Самары за исключением Australian Open 12 раз проигрывала на мэйджорах в первом или втором раунде. В общем, никаким прорывом в Париже и не пахло – и тут Павлюченкова выдает турнир всей своей жизни и останавливается в шаге от вершины теннисной карьеры.

Павлюченкова прежде частенько огорчала топ-фаворитов на мэйджорах – на Ролан Гаррос этот скилл пригодился Анастасии в матче третьего круга против четвертой ракетки мира Арины Соболенко. После такой победы россиянке уже были не страшны ни Виктория Азаренко, ни обидчица Серены Уильямс, ни непредсказуемая сенсация турнира Тамара Цидансек. И только в финале у Павлюченковой не нашлось аргументов против Барборы Крейчиковой.

О попадании на Итоговый турнир после одного успешного турнира говорить еще слишком рано, но к экватору сезона Анастасия Павлюченкова подошла в статусе твердого претендента на поездку в Китай.

Мария Саккари (Греция, №18 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 21-10

Лучший результат в мае-июне – полуфинал на Ролан Гаррос

Мария Саккари неубедительно провела основную часть грунтового сезона, только в Мадриде сумев выиграть больше одного матча, но когда дело дошло до кульминации, то гречанка расцвела и параллельно со Стефаносом Циципасом устроила на Ролан Гаррос впечатляющий забег, остановившись только после полуфинального матча с Барборой Крейчиковой, в котором имела матч-бол.

???????? GREEK POWER ????????



First time in Grand Slam history that a Greek man and woman have both reached the semifinals. #RolandGarros @steftsitsipas ⚡️ @mariasakkari pic.twitter.com/TLCJ7orzp3 — #AusOpen (@AustralianOpen) June 9, 2021

Лучший в карьере результат на Шлемах мгновенно позволил Саккари взлететь в Чемпионской гонке WTA с 16-го места на 8-е. Кажется, с таким характером дебют Марии на Итоговом чемпионате – дело нескольких месяцев.

Дженнифер Брэди (США, №14 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне –14-8

Лучший результат в мае-июне – 3-й раунд на Ролан Гаррос

Дженнифер Брэди наверняка превзошла собственные ожидания от грунта, покинув Открытый чемпионат Франции с новым личным рекордом.

Этот результат позволил американке удержаться в топ-10 рейтинга, а дальше ей должно быть полегче – свои очки Брэди наберет на харде, да и на траве ее силовой теннис может принести успех. Лишь бы снова о себе не дала знать травма ноги, из-за которой американка в Париже не доиграла матч против Кори Гауфф.

Кори Гауфф (США, №23 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 27-10

Лучший результат в мае-июне – четвертьфинал на Ролан Гаррос, титул в Парме

Кори Гауфф в 17-летнем возрасте выдала феноменальный трехнедельный отрезок, по ходу которого в Риме впервые сыграла в полуфинале на турнире WTA 1000, затем в Парме взяла первый в карьере титул на грунте, после чего на Ролан Гаррос впервые дошла до четвертьфинала, уступив в бою будущей королеве Парижа Барборе Крейчиковой.

Дальше Уимблдон, где Гауфф два года назад с первой попытки дошла до 1/8 финала. Дебют в топ-20 не за горами.

Кандидатки на вхождение в топ-10: Элиза Мертенс (Бельгия), Вероника Кудерметова (Россия), Паула Бадоса (Испания), Джессика Пегула (США) и Элина Свитолина (Украина).