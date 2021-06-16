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Бертенс анонсировала завершение карьеры. Ей 29 лет

Теннис
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Бертенс анонсировала завершение карьеры. Ей 29 лет

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Бывшая четвертая ракетка мира Кики Бертенс в Instagram сообщила, что текущий сезон станет последним в ее карьере. Теннисистка из Нидерландов выступит на Олимпиаде в Токио, после чего решит, доигрывать сезон или нет.

Бертенс в октябре 2020 года перенесла операцию на ахилловом сухожилии. В текущем сезоне 20-я ракетка мира одержала только 4 победы при 5 поражениях.

Кики Бертенс является чемпионкой 10 одиночных турниров WTA и полуфиналисткой Ролан Гаррос.

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В статье: теннис Кики Бертенс
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