Бертенс анонсировала завершение карьеры. Ей 29 лет

Бывшая четвертая ракетка мира Кики Бертенс в Instagram сообщила, что текущий сезон станет последним в ее карьере. Теннисистка из Нидерландов выступит на Олимпиаде в Токио, после чего решит, доигрывать сезон или нет.

Бертенс в октябре 2020 года перенесла операцию на ахилловом сухожилии. В текущем сезоне 20-я ракетка мира одержала только 4 победы при 5 поражениях.

Кики Бертенс является чемпионкой 10 одиночных турниров WTA и полуфиналисткой Ролан Гаррос.