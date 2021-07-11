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Джокович против Берреттини в финале Уимблдона. Текстовая трансляция матча

Теннис
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Следите за решающим матчем травяного Шлема вместе с UA-Футбол

Джокович против Берреттини в финале Уимблдона. Текстовая трансляция матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира Новак Джокович в финале Уимблдона в воскресенье на центральном корте Лондона сыграет с 7-м номером посева из Италии Маттео Берреттини. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Джокович попытается стать шестикратным победителем Уимблдона и догнать по количеству титулов на Шлемах двух 20-кратных чемпионов – Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

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Берреттини проведет крупнейший финал в карьере. Маттео – первый итальянец в финале турнира Большого шлема с 1976 года, когда Адриано Панатта выиграл Ролан Гаррос.

Следить за главными событиями матча Джокович – Берреттини на Уимблдоне вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе матча необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Джокович против Берреттини в финале Уимблдона: текстовая трансляция матча

16:30. Джокович – Берреттини 3:1

Вот вам и разница в классе…Пока Берреттини транжирил свои шансы на приеме, Джокович взял и сделал брейк. Судьба первого сета решена?

16:24. Джокович – Берреттини 2:1

С 0:30 уходит Джокович. У Берреттини был прекрасный шанс заработать тройной брейк-поинт, но Маттео у сетки с бэкхенда не перебил мяч на сторону серба.

16:21. Джокович – Берреттини 1:1

Берреттини сравнивает счет – обошлось без брейк-поинтов, но и в этом гейме у принимающего были шансы.

16:16. Джокович – Берреттини 1:0

С брейк-поинта забрал Джокович свою подачу. Очень много брака в действиях у теннисистов – волнение пока доминирует над качеством.

16:10. Матч начался!

16:04. Джокович и Берреттини уже на корте! Итальянец выиграл жеребьевку, но выбрал не подачу, а прием. А теперь разминка.

15:55. Джокович и Берреттини в финале Уимблдона проведут третью очную встречу:

Джокович против Берреттини в финале Уимблдона. Текстовая трансляция матча - изображение 1

15:45. Добрый день! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию финала Уимблдона между Новаком Джоковичем и Маттео Берреттини. Теннисисты появятся на корте через 15 минут!

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В статье: Новак Джокович Маттео Берреттини Уимблдон-2021
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