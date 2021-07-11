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Джокович против Берреттини в финале Уимблдона. Текстовая трансляция матча
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира Новак Джокович в финале Уимблдона в воскресенье на центральном корте Лондона сыграет с 7-м номером посева из Италии Маттео Берреттини. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.
Джокович попытается стать шестикратным победителем Уимблдона и догнать по количеству титулов на Шлемах двух 20-кратных чемпионов – Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
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Берреттини проведет крупнейший финал в карьере. Маттео – первый итальянец в финале турнира Большого шлема с 1976 года, когда Адриано Панатта выиграл Ролан Гаррос.
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Джокович против Берреттини в финале Уимблдона: текстовая трансляция матча
16:30. Джокович – Берреттини 3:1
Вот вам и разница в классе…Пока Берреттини транжирил свои шансы на приеме, Джокович взял и сделал брейк. Судьба первого сета решена?
16:24. Джокович – Берреттини 2:1
С 0:30 уходит Джокович. У Берреттини был прекрасный шанс заработать тройной брейк-поинт, но Маттео у сетки с бэкхенда не перебил мяч на сторону серба.
16:21. Джокович – Берреттини 1:1
Берреттини сравнивает счет – обошлось без брейк-поинтов, но и в этом гейме у принимающего были шансы.
16:16. Джокович – Берреттини 1:0
С брейк-поинта забрал Джокович свою подачу. Очень много брака в действиях у теннисистов – волнение пока доминирует над качеством.
16:10. Матч начался!
16:04. Джокович и Берреттини уже на корте! Итальянец выиграл жеребьевку, но выбрал не подачу, а прием. А теперь разминка.
A special moment on Centre Court ☺️ pic.twitter.com/j5JkG9zQ1Q— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2021
15:55. Джокович и Берреттини в финале Уимблдона проведут третью очную встречу:
15:45. Добрый день! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию финала Уимблдона между Новаком Джоковичем и Маттео Берреттини. Теннисисты появятся на корте через 15 минут!
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