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Новак Джокович и Энди Маррей провели совместную тренировку

Теннис
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Новак Джокович и Энди Маррей провели совместную тренировку

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сербский теннисист Новак Джокович показал тренировку с британцем Энди Марреем в преддверии олимпийского теннисного турнира в Токио.

"Спасибо за отличную тренировку Энди. Здравствуй, Токио", — подписал фотографии Джокович в своём "инстаграме".

В этом году у Джоковича есть возможность завоевать "Золотой шлем" — четыре "Больших шлема" плюс золотая медаль Олимпиады в том же году. Свой путь за олимпийской медалью Новак начнёт субботней встречей с представителем Боливии Уго Дельеном.

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В статье: Новак Джокович Энди Маррей
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