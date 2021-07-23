Новак Джокович и Энди Маррей провели совместную тренировку

Сербский теннисист Новак Джокович показал тренировку с британцем Энди Марреем в преддверии олимпийского теннисного турнира в Токио.

"Спасибо за отличную тренировку Энди. Здравствуй, Токио", — подписал фотографии Джокович в своём "инстаграме".

В этом году у Джоковича есть возможность завоевать "Золотой шлем" — четыре "Больших шлема" плюс золотая медаль Олимпиады в том же году. Свой путь за олимпийской медалью Новак начнёт субботней встречей с представителем Боливии Уго Дельеном.