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Сабаленко прокомментировала поражение от Плишковой в полуфинале Монреаля

Теннис
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Белоруска погорячилась

Сабаленко прокомментировала поражение от Плишковой в полуфинале Монреаля

фото - flashscore.com.ua

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Белорусская теннисистка, третья ракетка мира Арина Сабаленко прокомментировала поражение в полуфинальном матче турнира серии WTA 1000 в Монреале (Канада) от чешки Каролины Плишковой (WTA №6) и объяснила свое неспортивное поведение после окончания поединка. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Сегодня я вела себя непрофессионально. Хочу принести за это извинения. Каролина была сильнее.

И прошу прощения за рукопожатие. У меня просто наступило помутнение рассудка" - сказала она.

Напомним, что Камила Джорджи стала второй финалисткой турнира в Монреале.

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В статье: Арина Соболенко
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