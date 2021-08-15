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Сабаленко прокомментировала поражение от Плишковой в полуфинале Монреаля
Белоруска погорячилась
фото - flashscore.com.ua
Белорусская теннисистка, третья ракетка мира Арина Сабаленко прокомментировала
"Сегодня я вела себя непрофессионально. Хочу принести за это извинения. Каролина была сильнее.
И прошу прощения за рукопожатие. У меня просто наступило помутнение рассудка" - сказала она.
Напомним, что Камила Джорджи
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