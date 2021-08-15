Сабаленко прокомментировала поражение от Плишковой в полуфинале Монреаля

Белорусская теннисистка, третья ракетка мира Арина Сабаленко прокомментировала поражение в полуфинальном матче турнира серии WTA 1000 в Монреале (Канада) от чешки Каролины Плишковой (WTA №6) и объяснила свое неспортивное поведение после окончания поединка. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Сегодня я вела себя непрофессионально. Хочу принести за это извинения. Каролина была сильнее.

И прошу прощения за рукопожатие. У меня просто наступило помутнение рассудка" - сказала она.