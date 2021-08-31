Циципас на старте US Open за 4 часа и 44 минуты сломил Маррея

Третья ракетка мира Стефанос Циципас в 1-м раунде US Open вырвал победу над легендарным Энди Марреем (2:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:4). Матч на центральном корте Нью-Йорка затянулся на 4 часа и 44 минуты.

Ключевой момент поединка произошел на тайбрейке второго сета, когда Маррей упустил двойной сет-бол и не смог повести 2:0. Ветеран нашел в себе силы на еще один образцовый сет, но когда матч перевалил за экватор, то преимущество Циципаса в свежести сыграло ключевую роль.

Уступая 1:2 по сетам, грек до конца матча сделал три брейка, а Маррей единственный успешный гейм на приеме провел при счете 1:5 в концовке четвертой партии.

Стефанос Циципас во 2-м раунде US Open сыграет с французом Адрианом Маннарино.

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