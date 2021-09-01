  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Сумасшедший цирковой удар японца "взорвал" US Open. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сумасшедший цирковой удар японца "взорвал" US Open. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Как он это сделал?

Сумасшедший цирковой удар японца "взорвал" US Open. ВИДЕО

фото - lobandsmash.com

Новина українською

Йосихито Нисиока в матче первого раунда US Open выполнил феноменальный удар между ног после острого приема от Джека Сока. Это нужно видеть:

Такие цирковые трюки не помогли Нисиоке – японец проиграл в четырех сетах и покинул Нью-Йорк.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джек Сок Йосихито Нисиока US Open-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...