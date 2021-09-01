Сумасшедший цирковой удар японца "взорвал" US Open. ВИДЕО

Йосихито Нисиока в матче первого раунда US Open выполнил феноменальный удар между ног после острого приема от Джека Сока. Это нужно видеть:

Такие цирковые трюки не помогли Нисиоке – японец проиграл в четырех сетах и покинул Нью-Йорк.

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