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Сумасшедший цирковой удар японца "взорвал" US Open. ВИДЕО
Как он это сделал?
фото - lobandsmash.com
Йосихито Нисиока в матче первого раунда US Open выполнил феноменальный удар между ног после острого приема от Джека Сока. Это нужно видеть:
Такие цирковые трюки не помогли Нисиоке – японец проиграл в четырех сетах и покинул Нью-Йорк.
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