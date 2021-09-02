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Свитолина уверенно шагает в третий раунд US Open. ВИДЕО

Теннис
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Смотрим, как украинка оформляла вторую победу в Нью-Йорке

Свитолина уверенно шагает в третий раунд US Open. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина во втором раунде Открытого чемпионата США за 1 час и 17 минут обыграла 231-ю ракетку мира из Испании Ребекку Машарову (6:2, 7:5).

Свитолина сделала 3 брейка, подала 3 эйса, организовала 22 виннерса и выиграла 91% очков с первой подачи.

Следующей соперницей украинки в Нью-Йорке станет представительница России Дарья Касаткина.

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В статье: Элина Свитолина US Open-2021
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