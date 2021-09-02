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Свитолина уверенно шагает в третий раунд US Open. ВИДЕО
Смотрим, как украинка оформляла вторую победу в Нью-Йорке
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина во втором раунде Открытого чемпионата США за 1 час и 17 минут обыграла 231-ю ракетку мира из Испании Ребекку Машарову (6:2, 7:5).
Свитолина сделала 3 брейка, подала 3 эйса, организовала 22 виннерса и выиграла 91% очков с первой подачи.
Следующей соперницей украинки в Нью-Йорке станет представительница России Дарья Касаткина.
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