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Ястремская вышла в полуфинал US Open в миксте
Историческое достижение
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Даяна Ястремская в дуэте с австралийцем Максом Пёрселлом в четвертьфинале Открытого чемпионата США в двух сетах (6:2, 6:3) обыграла Ярославу Шведову и Фабриса Мартена.
Ястремская стала первой украинкой в полуфинале US Open в миксте. Ранее в шаге от этой стадии в Нью-Йорке останавливались Надежда Киченок и дважды Елена Татаркова.
Имена следующих соперников Ястремской и Пёрселла на US Open определятся сегодня, 7 сентября.
Напомним, в одиночном разряде Даяна Ястремская в первом раунде драматично проиграла Анжелик Кербер.
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