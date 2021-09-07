  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ястремская вышла в полуфинал US Open в миксте
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ястремская вышла в полуфинал US Open в миксте

Теннис
(1 голосов)

Историческое достижение

Ястремская вышла в полуфинал US Open в миксте

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Даяна Ястремская в дуэте с австралийцем Максом Пёрселлом в четвертьфинале Открытого чемпионата США в двух сетах (6:2, 6:3) обыграла Ярославу Шведову и Фабриса Мартена.

Ястремская стала первой украинкой в полуфинале US Open в миксте. Ранее в шаге от этой стадии в Нью-Йорке останавливались Надежда Киченок и дважды Елена Татаркова.

Имена следующих соперников Ястремской и Пёрселла на US Open определятся сегодня, 7 сентября.

Напомним, в одиночном разряде Даяна Ястремская в первом раунде драматично проиграла Анжелик Кербер.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даяна Ястремская US Open-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...