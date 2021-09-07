Ястремская вышла в полуфинал US Open в миксте

Даяна Ястремская в дуэте с австралийцем Максом Пёрселлом в четвертьфинале Открытого чемпионата США в двух сетах (6:2, 6:3) обыграла Ярославу Шведову и Фабриса Мартена.

Ястремская стала первой украинкой в полуфинале US Open в миксте. Ранее в шаге от этой стадии в Нью-Йорке останавливались Надежда Киченок и дважды Елена Татаркова.

Имена следующих соперников Ястремской и Пёрселла на US Open определятся сегодня, 7 сентября.

Напомним, в одиночном разряде Даяна Ястремская в первом раунде драматично проиграла Анжелик Кербер.

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