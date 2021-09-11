Джокович и Медведев разыграют главный трофей US Open

Нынешний розыгрыш Открытого чемпионата США подходит к концу и завершится уже завтра, 12 сентября розыгрышем главного титула турнира.

Первым финалистом US Open стал россиянин Даниил Медведев (АТР №2), который в полуфинальном поединке одолел канадца Феликса Оже-Альясима (АТР №12). Счет встречи 3-0 (6-4; 7-5; 6-2) в пользу победителя.

Даниил второй раз в карьере сыграет в финале Открытого чемпионата США. В 2019 он проиграл в пяти сетах в решающем матче против Рафаэля Надаля

Статистика матча:

Второй финалист определялся в поединке между лучшим теннисистом мира Новаком Джоковичем (АТР №1) и молодым немцем Александром Зверевым (АТР №4). Победу в 5 сетах одержал сербский спортсмен 3-2 (4-6; 6-2; 6-4; 4-6; 6-2).

Серб сыграет в своем 31 финале турнира Grand Slam и будет бороться за 4 титул на мейджоре в этом году. В последний раз выиграть календарный Большой Шлем смог еще в 1969 году Род Лэйвер.

Джокович, в активе которого победы на US Open в 2011, в 2015 году, 2018 годах, проведет свой 9 финал на американском шлеме. Новак стал самым возростным финалистом турнира с 2005 года.

В текущем сезоне Новак Джокович выиграл в решающих матчах на мейджорах у Даниила Медведева в Австралии, Стефаноса Циципаса на Ролан Гаррос и Маттео Берреттини на Уимблдоне.