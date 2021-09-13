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Брэд Питт, Брэдли Купер, Ди Каприо и остальные. Кто из селебретис посетил финал US Open-2021

Теннис
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Брэд Питт, Брэдли Купер, Ди Каприо и остальные. Кто из селебретис посетил финал US Open-2021

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Решающие матчи крупных теннисных турниров - это не только большие матчи, но и присутствие на них известных личностей. Например, в июле этого года Уимблдон посетил на тот момент ещё тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко. На финал US Open также пожаловали многие звёзды.

Этот квартет вы хорошо должны знать. Слева направо: Брэд Питт, Брэдли Купер, Джозеф Маццелло и Рами Малек (двое последних получили широкую известность после выхода "Богемской рапсодии").

Брэд Питт, Брэдли Купер, Ди Каприо и остальные. Кто из селебретис посетил финал US Open-2021 - изображение 1

Бен Стиллер собственной персоной. Давненько мы его не видели в хороших проектах. И со времён "Невероятной жизни Уолтера Митти" (2013) актёр заметно постарел.

Брэд Питт, Брэдли Купер, Ди Каприо и остальные. Кто из селебретис посетил финал US Open-2021 - изображение 2

Ещё одна звезда прошлого - Алек Болдуин. Босс Тома Круза в "Миссии невыполнимой" тоже заглянул на теннис.

Брэд Питт, Брэдли Купер, Ди Каприо и остальные. Кто из селебретис посетил финал US Open-2021 - изображение 3

Обладателя единственного в своей кинокарьере "Оскара" за лучшую мужскую роль в фильме "Выживший" узнать непросто: Лео ди Каприо неплохо замаскировался очками и маской. Ещё и сидел в отдельной ложе.

Брэд Питт, Брэдли Купер, Ди Каприо и остальные. Кто из селебретис посетил финал US Open-2021 - изображение 4

Хенрик Лундквист - олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею. Меньше месяца назад завершил карьеру из-за проблем с сердцем, а до этого полтора десятка лет выступал за "Нью-Йорк Рейнджерс": клуб, к слову, вывел из обращения его 30-й номер.

Брэд Питт, Брэдли Купер, Ди Каприо и остальные. Кто из селебретис посетил финал US Open-2021 - изображение 5

Завершим обзор ещё одним человеком из мира кино Спайком Ли ("Чёрный куклусклановец").

Брэд Питт, Брэдли Купер, Ди Каприо и остальные. Кто из селебретис посетил финал US Open-2021 - изображение 6

И это далеко не полный список. Также на трибунах сидели Джеймс Корден ("The Late Late Show"), Ноа Лайс (бронза на ОИ-2021 в лёгкой атлетике, двукратный чемпион мира), Люпита Нионго ("12 лет рабства"), Линдси Вонн, Меган Рапино (футболистка сборной США, олимпийская чемпионка). Полагаем, что в объективы камер ещё попали далеко не все.

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В статье: US Open-2021
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