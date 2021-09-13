Брэд Питт, Брэдли Купер, Ди Каприо и остальные. Кто из селебретис посетил финал US Open-2021

Решающие матчи крупных теннисных турниров - это не только большие матчи, но и присутствие на них известных личностей. Например, в июле этого года Уимблдон посетил на тот момент ещё тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко . На финал US Open также пожаловали многие звёзды.

Этот квартет вы хорошо должны знать. Слева направо: Брэд Питт, Брэдли Купер, Джозеф Маццелло и Рами Малек (двое последних получили широкую известность после выхода "Богемской рапсодии").

Бен Стиллер собственной персоной. Давненько мы его не видели в хороших проектах. И со времён "Невероятной жизни Уолтера Митти" (2013) актёр заметно постарел.

Ещё одна звезда прошлого - Алек Болдуин. Босс Тома Круза в "Миссии невыполнимой" тоже заглянул на теннис.

Обладателя единственного в своей кинокарьере "Оскара" за лучшую мужскую роль в фильме "Выживший" узнать непросто: Лео ди Каприо неплохо замаскировался очками и маской. Ещё и сидел в отдельной ложе.

Хенрик Лундквист - олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею. Меньше месяца назад завершил карьеру из-за проблем с сердцем, а до этого полтора десятка лет выступал за "Нью-Йорк Рейнджерс": клуб, к слову, вывел из обращения его 30-й номер.

Завершим обзор ещё одним человеком из мира кино Спайком Ли ("Чёрный куклусклановец").

И это далеко не полный список. Также на трибунах сидели Джеймс Корден ("The Late Late Show"), Ноа Лайс (бронза на ОИ-2021 в лёгкой атлетике, двукратный чемпион мира), Люпита Нионго ("12 лет рабства"), Линдси Вонн, Меган Рапино (футболистка сборной США, олимпийская чемпионка). Полагаем, что в объективы камер ещё попали далеко не все.