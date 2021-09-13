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Брэд Питт, Брэдли Купер, Ди Каприо и остальные. Кто из селебретис посетил финал US Open-2021
Попали в кадр
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Решающие матчи крупных теннисных турниров - это не только большие матчи, но и присутствие на них известных личностей. Например, в июле этого года
Этот квартет вы хорошо должны знать. Слева направо: Брэд Питт, Брэдли Купер, Джозеф Маццелло и Рами Малек (двое последних получили широкую известность после выхода "Богемской рапсодии").
Бен Стиллер собственной персоной. Давненько мы его не видели в хороших проектах. И со времён "Невероятной жизни Уолтера Митти" (2013) актёр заметно постарел.
Ещё одна звезда прошлого - Алек Болдуин. Босс Тома Круза в "Миссии невыполнимой" тоже заглянул на теннис.
Обладателя единственного в своей кинокарьере "Оскара" за лучшую мужскую роль в фильме "Выживший" узнать непросто: Лео ди Каприо неплохо замаскировался очками и маской. Ещё и сидел в отдельной ложе.
Хенрик Лундквист - олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею. Меньше месяца назад завершил карьеру из-за проблем с сердцем, а до этого полтора десятка лет выступал за "Нью-Йорк Рейнджерс": клуб, к слову, вывел из обращения его 30-й номер.
Завершим обзор ещё одним человеком из мира кино Спайком Ли ("Чёрный куклусклановец").
И это далеко не полный список. Также на трибунах сидели Джеймс Корден ("The Late Late Show"), Ноа Лайс (бронза на ОИ-2021 в лёгкой атлетике, двукратный чемпион мира), Люпита Нионго ("12 лет рабства"), Линдси Вонн, Меган Рапино (футболистка сборной США, олимпийская чемпионка). Полагаем, что в объективы камер ещё попали далеко не все.
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