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Три теннисистки квалифицировались на Итоговый турнир WTA
Вакантными остались пять мест
Первым участницами WTA Finals в Мексике стали Эшли Барти, Арина Соболенко и Барбора Крейчикова, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.
Барти в 2019 году дебютировала на Итоговом турнире и сразу же завоевала титул, обыграв в финале Элину Свитолину.
Соболенко и Крейчикова в 2021 году впервые выступят на WTA Finals.
В топ-8 Чемпионской гонки WTA на данный момент также входят Каролина Плишкова, Ига Швёнтек, Мария Саккари, Наоми Осака и Гарбинье Мугуруса. Элина Свитолина – 13-я.
Итоговый турнир WTA пройдет с 8 по 14 ноября в Гвадалахаре.
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