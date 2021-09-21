Три теннисистки квалифицировались на Итоговый турнир WTA

Первым участницами WTA Finals в Мексике стали Эшли Барти, Арина Соболенко и Барбора Крейчикова, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Барти в 2019 году дебютировала на Итоговом турнире и сразу же завоевала титул, обыграв в финале Элину Свитолину.

Соболенко и Крейчикова в 2021 году впервые выступят на WTA Finals.

В топ-8 Чемпионской гонки WTA на данный момент также входят Каролина Плишкова, Ига Швёнтек, Мария Саккари, Наоми Осака и Гарбинье Мугуруса. Элина Свитолина – 13-я.

Итоговый турнир WTA пройдет с 8 по 14 ноября в Гвадалахаре.

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