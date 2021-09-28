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Ястремская уступила Мертенс в 1/16 турнира WTA-500 в Чикаго
Украинка не смогла выиграть ни единого сета
Даяна Ястремская уступила в матче против седьмой сеяной на турнире WTA в США Элизе Мертенс.
WTA-500. Чикаго, США. 28 сентября.
Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) - Элизе Мертенс (Бельгия, 7) 1-6, 3-6
Теннисистки провели на корте 1 час и 5 минут. Украинка не заработала ни одного брейкпоинта и проиграла на своей подаче 4 гейма. Стоит отметить, что бельгийка реализовала преимущество с первого же матчбола.
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