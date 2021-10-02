  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина проиграла Жаберг в четвертьфинале турнира в Чикаго
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина проиграла Жаберг в четвертьфинале турнира в Чикаго

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Итоговый турнир все дальше

Свитолина проиграла Жаберг в четвертьфинале турнира в Чикаго

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, шестая ракетка мира Элина Свитолина проиграла в матче 1/4 финала турнира в Чикаго. В поединке за право сыграть в полуфинале американского WTA 500 она уступила представительнице Туниса Оон Жабер (WTA №16).

Счет встречи 2-0 (6-4; 6-2) в пользу победительницы матча, в активе которой 3 эйса, 52% подачи первым мячом, 28 виннеров, 34 невынужденные ошибки и 2 двойные ошибки. В активе Свитолиной 2 эйса, 56% подачи первым мячом, 9 виннеров, 23 невынужденные и 3 двойные ошибки.

Теннисистки провели на корте 1 час и 22 минуты. Свитолина лидировала в первой партии 4-1, после чего проиграла 8 геймов подряд. Для Жабер это первая победа в матчах с украинкой после 3 поражений.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...