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Свитолина проиграла Жаберг в четвертьфинале турнира в Чикаго
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка, шестая ракетка мира Элина Свитолина проиграла в матче 1/4 финала турнира в Чикаго. В поединке за право сыграть в полуфинале американского WTA 500 она уступила представительнице Туниса Оон Жабер (WTA №16).
Счет встречи 2-0 (6-4; 6-2) в пользу победительницы матча, в активе которой 3 эйса, 52% подачи первым мячом, 28 виннеров, 34 невынужденные ошибки и 2 двойные ошибки. В активе Свитолиной 2 эйса, 56% подачи первым мячом, 9 виннеров, 23 невынужденные и 3 двойные ошибки.
Теннисистки провели на корте 1 час и 22 минуты. Свитолина лидировала в первой партии 4-1, после чего проиграла 8 геймов подряд. Для Жабер это первая победа в матчах с украинкой после 3 поражений.
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