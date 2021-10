Представлен состав участниц Финала Кубка Билли Джин Кинг

12 команд-участниц Финала Кубка Билли Джин Кинг объявили составы на матчи в Праге с 1 по 6 ноября.

В заявку вошли четыре победительницы Олимпийских игр в Токио Белинда Бенчич, Барбора Крейчикова, Катержина Синякова и Анастасия Павлюченкова.

Список самых статусных участниц Финала возглавляют три экс-первых ракетки мира – Анжелик Кербер, Гарбинье Мугуруса и Виктория Азаренко.

Стоит отметить, что от выступления в Праге отказались четыре теннисистки из топ-10 – Эшли Барти, Арина Соболенко, Каролина Плишкова и София Кенин.

