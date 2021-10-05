  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Представлен состав участниц Финала Кубка Билли Джин Кинг
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Представлен состав участниц Финала Кубка Билли Джин Кинг

Теннис
(1 голосов)

Громких имен не так много

Представлен состав участниц Финала Кубка Билли Джин Кинг

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

12 команд-участниц Финала Кубка Билли Джин Кинг объявили составы на матчи в Праге с 1 по 6 ноября.

В заявку вошли четыре победительницы Олимпийских игр в Токио Белинда Бенчич, Барбора Крейчикова, Катержина Синякова и Анастасия Павлюченкова.

Список самых статусных участниц Финала возглавляют три экс-первых ракетки мира – Анжелик Кербер, Гарбинье Мугуруса и Виктория Азаренко.

Стоит отметить, что от выступления в Праге отказались четыре теннисистки из топ-10 – Эшли Барти, Арина Соболенко, Каролина Плишкова и София Кенин.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Кубок Билли Джин Кинг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...