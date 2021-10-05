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Представлен состав участниц Финала Кубка Билли Джин Кинг
Громких имен не так много
фото - flashscore.com.ua
12 команд-участниц Финала Кубка Билли Джин Кинг объявили составы на матчи в Праге с 1 по 6 ноября.
В заявку вошли четыре победительницы Олимпийских игр в Токио Белинда Бенчич, Барбора Крейчикова, Катержина Синякова и Анастасия Павлюченкова.
Список самых статусных участниц Финала возглавляют три экс-первых ракетки мира – Анжелик Кербер, Гарбинье Мугуруса и Виктория Азаренко.
Стоит отметить, что от выступления в Праге отказались четыре теннисистки из топ-10 – Эшли Барти, Арина Соболенко, Каролина Плишкова и София Кенин.
Team nominations for next month's Billie Jean King Cup Finals in Prague all now made.— Andy Schooler (@SchoolerSport) October 4, 2021
World's top 3 have all opted out, as well as the likes of Serena, Kvitova, Gauff and Andreescu.
Three of world's top 10 - Krejcikova, Muguruza & Bencic - will play.
Spain look strong. #BJKCup pic.twitter.com/wkHRzry32X
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