Power Ranking ATP-тура: Джокович на вершине, Медведев и Циципас в топ-3

Все турниры сентября в ATP-туре:

US Open (турнир Большого шлема с призовым фондом $57,500,000). Титул – Даниил Медведев. Финалист – Новак Джокович

Кубок Лэйвера. Команды Европы – Команда остального мира 14:1.

Астана (АТР 250 с призовым фондом $541,800). Титул – Квон Сун-ву. Финалист – Джеймс Дакворт.

Мец (АТР 250 с призовым фондом $481,270). Титул – Хуберт Хуркач. Финалист – Пабло Карреньо-Буста.

Сан-Диего (АТР 250 с призовым фондом $600,000). Титул – Каспер Рууд. Финалист – Кэмерон Норри.

София (АТР 250 с призовым фондом €389,270). Титул – Янник Синнер. Финалист – Гаэль Монфис.

Топ-10 сформирована на основании текущего положения в Чемпионской гонке АТР

Новак Джокович (Сербия, №1 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 44-6

Лучший результат в сентябре – финал US Open

История осталась нетронутой – Новак Джокович в Нью-Йорке остановился в шаге от календарного Большого шлема после шокирующего поражения в трех сетах от Даниила Медведева в финале US Open.

У Джоковича был невероятный шанс закрыть все вопросы в спорах о величайшем теннисисте всех времен и народов, однако повторить достижение Рода Лэйвера серб так и не смог.

Джокович продолжает морально и физически восстанавливаться после упущенного шанса всей своей жизни – Новак не приедет в Индиан-Уэллс, а его камбэк на корт предположительно состоится в начале ноября на последнем Мастерсе сезона в Париже.

Даниил Медведев (Россия, №2 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 48-10

Лучший результат в сентябре – титул на US Open

После показательного разгрома в финале Australian Open сложно было представить, что Даниил Медведев навяжет борьбу Новаку Джоковичу в его главной битве за календарный Шлем, однако россиянин не просто сделал это, а сделал в максимально убедительном стиле, не дав усомниться в том, что в финале US Open он был на голову сильнее главного теннисиста поколения.

К новому статусу победителя турнира Большого шлема Даниил Медведев вскоре добавил командный триумф на Кубке Лэйвера, а в октябре у него будет шанс ворваться на вершину рейтинга АТР – для этого россиянину нужен титул на Мастерсе в Индиан-Уэллсе.

Стефанос Циципас (Греция, №3 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 51-15

Лучший результат в сентябре – 3-й раунд на US Open

Упущенный титул на Ролан Гаррос в финальном матче против Новака Джоковича все еще очень болезненно бьет по Стефаносу Циципасу. Такой вывод напрашивается при оценке его результатов на крупных турнирах – поражение в 1-м раунде на Уимблдоне, вылет в 1/8 финала с Олимпийских игр и фиаско в 3-м круге US Open в матче с 18-летним испанцем Карлосом Алькарасом.

Хорошей эмоциональной разрядкой для грека может стать недавний успех на Кубке Лэйвера в составе сборной Европы. Все же крупных событий на финише сезона хватает – впереди два Мастерса и Итоговый турнир в Турине.

Александр Зверев (Германия, №4 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 44-12

Лучший результат в сентябре – полуфинал на US Open

Александр Зверев каким-то образом сумел абстрагироваться от скандалов в личной жизни и после победы на Олимпиаде в Токио и титула на Мастерсе в Цинциннати выдал еще один мощный перформанс, дойдя до полуфинала на US Open, где остановить немца в пяти сетах смог только Новак Джокович.

As requested, the entire 53-shot rally between Novak Djokovic & Alexander Zverev ???? pic.twitter.com/nlzW68tw1M — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021

Зверев в текущем сезоне показывает рекордный в карьере процент побед на харде (20 из 26, 76%) – Александр гарантированного будет в числе фаворитов на всех крупных турнирах осени.

Андрей Рублев (Россия, №5 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 46-16

Лучший результат в сентябре – 3-й раунд на US Open

Андрей Рублев в середине сентября дебютировал в топ-5 рейтинга АТР, но на корте россиянин в последние месяцы не впечатляет. На US Open Рублева уже в третьем раунде неожиданно вывел из игры Фрэнсис Тиафо, затем был сложный победный матч с Диего Шварцманом на Кубке Лэйвера и несколько классных перформансов в парном разряде, а в Сан-Диего москвич, будучи лидером посева и главным претендентом на титул, в полуфинале неожиданно оступился в матче с Кэмероном Норри.

У Рублева не должно возникнуть проблем с квалификацией на Итоговый турнир – отрыв от восьмого места составляет 1195 очков.

Маттео Берреттини (Италия, №7 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 38-9

Лучший результат в сентябре – четвертьфинал на US Open

Маттео Берреттини после травмы выдал свой нынешний максимум на US Open, проиграв в 1/4 финала Новаку Джоковичу. Да, Джокович в третий раз за сезон преградил путь Берреттини на турнире Большого шлема.

Three Slams on three surfaces.



Novak Djokovic has beaten Matteo Berrettini on the biggest stages in 2021. pic.twitter.com/8TgiYpxCg8 — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2021

Заработанные в Нью-Йорке очки позволяют итальянцу с комфортным гандикапом замыкать топ-6 Чемпионской гонки АТР – если у Берреттини не будет никаких проблем со здоровьем, то его ждет отличное приключение на Итоговом турнире перед домашней публикой в Турине.

Каспер Рууд (Норвегия, №11 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 47-12

Лучший результат в сентябре – титул в Сан-Диего

Кто бы мог подумать, что в статусе самого титулованного теннисиста сезона к осени подойдет норвежец Каспер Рууд! В Сан-Диего 10-я ракетка мира впервые выиграл титул на харде и стал единственным пятикратным победителем турниров АТР в 2021 году.

Casper Ruud plays a flawless match to beat Cameron Norrie 6-0, 6-2 and win the San Diego title.



He is the first player with FIVE ATP titles in 2021.



6th career title, first outside his favorite claycourts. pic.twitter.com/JNRKyFTjxz — José Morgado (@josemorgado) October 4, 2021

Рууд уже мог бы не беспокоиться о месте на Итоговом турнире, если бы не скромные результаты на мэйджорах во второй половине сезона. На Уимблдоне и US Open самый прогрессирующий теннисист сезона суммарно смог выиграть лишь один матч.

Хуберт Хуркач (Польша, №12 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 30-17

Лучший результат в сентябре – титул в Меце

Главный теннисист Польши продолжает чередовать успешные отрезки с провальными. После выхода в полуфинал Уимблдона Хуркач на Олимпиаде и US Open смог пройти только по одному кругу, но выстрелил в Меце, не проиграв на пути к четвертому титулу в карьере ни одного сета.

Формально Хуркач замыкает топ-8 Чемпионской гонки АТР, однако отрыв в 265 очков не позволяет ему расслабиться.

Янник Синнер (Италия, №14 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 37-17

Лучший результат в сентябре – титул в Софии

Янник Синнер сентябрь точно может занести себе в актив – юный итальянец впервые дошел до четвертого круга на хардовом Шлема, а на прошлой неделе защитил титул в Софии, не отдав соперникам ни одного сета.

The first Italian man to defend a tour-level title since 1976. ????????



Jannik Sinner isn't just the future.

Jannik Sinner is the NOW. #SofiaOpen pic.twitter.com/5kDotcK3sl — ATP Tour (@atptour) October 3, 2021

Синнер заметно повысил свои шансы на попадание в основу домашнего Итогового турнира, однако проспект все еще остро нуждается в мощном перформансе на одном из Мастерсов в Индиан-Уэллсе или Париже.

Феликс Оже-Альяссим (Канада, №11 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 33-20

Лучший результат в сентябре – полуфинал на US Open

Вслед за 1/4 финала на Уимблдоне Феликс Оже-Альяссим зашел в четверку лучших на Открытом чемпионате США и вплотную подобрался к дебюту в топ-10 рейтинга АТР.

Канадец еще может побороться за место на ATP Finals, но для этого ему придется на всех крупнейших турнирах осени доходить как минимум до четвертьфинала.

Кандидаты на вхождение в топ-10: Аслан Карацев (Россия), Пабло Карреньо-Буста (Испания), Кэмерон Норри (Великобритания), Денис Шаповалов (Канада), Роберто Баутиста-Агут (Испания).