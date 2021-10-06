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Power Ranking ATP-тура: Джокович на вершине, Медведев и Циципас в топ-3
Обновленная версия десятки самых успешных теннисистов 2021 года
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
US Open (турнир Большого шлема с призовым фондом $57,500,000). Титул – Даниил Медведев. Финалист – Новак Джокович
Кубок Лэйвера. Команды Европы – Команда остального мира 14:1.
Астана (АТР 250 с призовым фондом $541,800). Титул – Квон Сун-ву. Финалист – Джеймс Дакворт.
Мец (АТР 250 с призовым фондом $481,270). Титул – Хуберт Хуркач. Финалист – Пабло Карреньо-Буста.
Сан-Диего (АТР 250 с призовым фондом $600,000). Титул – Каспер Рууд. Финалист – Кэмерон Норри.
София (АТР 250 с призовым фондом €389,270). Титул – Янник Синнер. Финалист – Гаэль Монфис.
Топ-10 сформирована на основании текущего положения в Чемпионской гонке АТР
Новак Джокович (Сербия, №1 рейтинга АТР)
Статистика побед/поражений в сезоне – 44-6
Лучший результат в сентябре – финал US Open
История осталась нетронутой – Новак Джокович в Нью-Йорке остановился в шаге от календарного Большого шлема после шокирующего поражения в трех сетах от Даниила Медведева в финале US Open.
У Джоковича был невероятный шанс закрыть все вопросы в спорах о величайшем теннисисте всех времен и народов, однако повторить достижение Рода Лэйвера серб так и не смог.
@DjokerNole ???????? 2021 Grand Slam results:— Tennis Serbia | Тенис Србија (@TenisSerbia) September 27, 2021
???? | Australian Open ???????? | 18
???? | Roland Garros ???????? | 19
???? | Wimbledon ???????? | 20
???? | US Open ????????
➡️ See you at the 2022 Australian Open ???????? | #21???? ????#NovakDjokovic #Novak #Djokovic #NoleFam #Tennis #Serbia #TennisSerbia #Tennis???????? pic.twitter.com/EXy4O6tSBb
Джокович продолжает морально и физически восстанавливаться после упущенного шанса всей своей жизни – Новак не приедет в Индиан-Уэллс, а его камбэк на корт предположительно состоится в начале ноября на последнем Мастерсе сезона в Париже.
Даниил Медведев (Россия, №2 рейтинга АТР)
Статистика побед/поражений в сезоне – 48-10
Лучший результат в сентябре – титул на US Open
После показательного разгрома в финале Australian Open сложно было представить, что Даниил Медведев навяжет борьбу Новаку Джоковичу в его главной битве за календарный Шлем, однако россиянин не просто сделал это, а сделал в максимально убедительном стиле, не дав усомниться в том, что в финале US Open он был на голову сильнее главного теннисиста поколения.
К новому статусу победителя турнира Большого шлема Даниил Медведев вскоре добавил командный триумф на Кубке Лэйвера, а в октябре у него будет шанс ворваться на вершину рейтинга АТР – для этого россиянину нужен титул на Мастерсе в Индиан-Уэллсе.
Стефанос Циципас (Греция, №3 рейтинга АТР)
Статистика побед/поражений в сезоне – 51-15
Лучший результат в сентябре – 3-й раунд на US Open
Упущенный титул на Ролан Гаррос в финальном матче против Новака Джоковича все еще очень болезненно бьет по Стефаносу Циципасу. Такой вывод напрашивается при оценке его результатов на крупных турнирах – поражение в 1-м раунде на Уимблдоне, вылет в 1/8 финала с Олимпийских игр и фиаско в 3-м круге US Open в матче с 18-летним испанцем Карлосом Алькарасом.
Хорошей эмоциональной разрядкой для грека может стать недавний успех на Кубке Лэйвера в составе сборной Европы. Все же крупных событий на финише сезона хватает – впереди два Мастерса и Итоговый турнир в Турине.
Александр Зверев (Германия, №4 рейтинга АТР)
Статистика побед/поражений в сезоне – 44-12
Лучший результат в сентябре – полуфинал на US Open
Александр Зверев каким-то образом сумел абстрагироваться от скандалов в личной жизни и после победы на Олимпиаде в Токио и титула на Мастерсе в Цинциннати выдал еще один мощный перформанс, дойдя до полуфинала на US Open, где остановить немца в пяти сетах смог только Новак Джокович.
As requested, the entire 53-shot rally between Novak Djokovic & Alexander Zverev ???? pic.twitter.com/nlzW68tw1M— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021
Зверев в текущем сезоне показывает рекордный в карьере процент побед на харде (20 из 26, 76%) – Александр гарантированного будет в числе фаворитов на всех крупных турнирах осени.
Андрей Рублев (Россия, №5 рейтинга АТР)
Статистика побед/поражений в сезоне – 46-16
Лучший результат в сентябре – 3-й раунд на US Open
Андрей Рублев в середине сентября дебютировал в топ-5 рейтинга АТР, но на корте россиянин в последние месяцы не впечатляет. На US Open Рублева уже в третьем раунде неожиданно вывел из игры Фрэнсис Тиафо, затем был сложный победный матч с Диего Шварцманом на Кубке Лэйвера и несколько классных перформансов в парном разряде, а в Сан-Диего москвич, будучи лидером посева и главным претендентом на титул, в полуфинале неожиданно оступился в матче с Кэмероном Норри.
У Рублева не должно возникнуть проблем с квалификацией на Итоговый турнир – отрыв от восьмого места составляет 1195 очков.
Andrey Rublev ???????? #LaverCup pic.twitter.com/MLE1Kd6kJp— Tennis HQ ???? (@TennisHD_) September 26, 2021
Маттео Берреттини (Италия, №7 рейтинга АТР)
Статистика побед/поражений в сезоне – 38-9
Лучший результат в сентябре – четвертьфинал на US Open
Маттео Берреттини после травмы выдал свой нынешний максимум на US Open, проиграв в 1/4 финала Новаку Джоковичу. Да, Джокович в третий раз за сезон преградил путь Берреттини на турнире Большого шлема.
Three Slams on three surfaces.— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2021
Novak Djokovic has beaten Matteo Berrettini on the biggest stages in 2021. pic.twitter.com/8TgiYpxCg8
Заработанные в Нью-Йорке очки позволяют итальянцу с комфортным гандикапом замыкать топ-6 Чемпионской гонки АТР – если у Берреттини не будет никаких проблем со здоровьем, то его ждет отличное приключение на Итоговом турнире перед домашней публикой в Турине.
Каспер Рууд (Норвегия, №11 рейтинга АТР)
Статистика побед/поражений в сезоне – 47-12
Лучший результат в сентябре – титул в Сан-Диего
Кто бы мог подумать, что в статусе самого титулованного теннисиста сезона к осени подойдет норвежец Каспер Рууд! В Сан-Диего 10-я ракетка мира впервые выиграл титул на харде и стал единственным пятикратным победителем турниров АТР в 2021 году.
Casper Ruud plays a flawless match to beat Cameron Norrie 6-0, 6-2 and win the San Diego title.— José Morgado (@josemorgado) October 4, 2021
He is the first player with FIVE ATP titles in 2021.
6th career title, first outside his favorite claycourts. pic.twitter.com/JNRKyFTjxz
Рууд уже мог бы не беспокоиться о месте на Итоговом турнире, если бы не скромные результаты на мэйджорах во второй половине сезона. На Уимблдоне и US Open самый прогрессирующий теннисист сезона суммарно смог выиграть лишь один матч.
Хуберт Хуркач (Польша, №12 рейтинга АТР)
Статистика побед/поражений в сезоне – 30-17
Лучший результат в сентябре – титул в Меце
Главный теннисист Польши продолжает чередовать успешные отрезки с провальными. После выхода в полуфинал Уимблдона Хуркач на Олимпиаде и US Open смог пройти только по одному кругу, но выстрелил в Меце, не проиграв на пути к четвертому титулу в карьере ни одного сета.
Формально Хуркач замыкает топ-8 Чемпионской гонки АТР, однако отрыв в 265 очков не позволяет ему расслабиться.
Янник Синнер (Италия, №14 рейтинга АТР)
Статистика побед/поражений в сезоне – 37-17
Лучший результат в сентябре – титул в Софии
Янник Синнер сентябрь точно может занести себе в актив – юный итальянец впервые дошел до четвертого круга на хардовом Шлема, а на прошлой неделе защитил титул в Софии, не отдав соперникам ни одного сета.
The first Italian man to defend a tour-level title since 1976. ????????— ATP Tour (@atptour) October 3, 2021
Jannik Sinner isn't just the future.
Jannik Sinner is the NOW. #SofiaOpen pic.twitter.com/5kDotcK3sl
Синнер заметно повысил свои шансы на попадание в основу домашнего Итогового турнира, однако проспект все еще остро нуждается в мощном перформансе на одном из Мастерсов в Индиан-Уэллсе или Париже.
Феликс Оже-Альяссим (Канада, №11 рейтинга АТР)
Статистика побед/поражений в сезоне – 33-20
Лучший результат в сентябре – полуфинал на US Open
Вслед за 1/4 финала на Уимблдоне Феликс Оже-Альяссим зашел в четверку лучших на Открытом чемпионате США и вплотную подобрался к дебюту в топ-10 рейтинга АТР.
Канадец еще может побороться за место на ATP Finals, но для этого ему придется на всех крупнейших турнирах осени доходить как минимум до четвертьфинала.
Кандидаты на вхождение в топ-10: Аслан Карацев (Россия), Пабло Карреньо-Буста (Испания), Кэмерон Норри (Великобритания), Денис Шаповалов (Канада), Роберто Баутиста-Агут (Испания).
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