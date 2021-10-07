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22 случая, когда Роджер Федерер уничтожал мяч. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Швейцарец часто балует фанатов мощными выстрелами

22 случая, когда Роджер Федерер уничтожал мяч. ВИДЕО

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Канал The BTFGAME на YouTube представил подборку моментов, когда Роджер Федерер проверял на прочность теннисные мячи.

Федерер 20 раз становился победителем турниров Большого шлема, более 300 недель возглавлял рейтинг АТР и выиграл свыше 100 одиночных титулов.

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В статье: теннис Роджер Федерер
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