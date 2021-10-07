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22 случая, когда Роджер Федерер уничтожал мяч. ВИДЕО
Швейцарец часто балует фанатов мощными выстрелами
Канал The BTFGAME на YouTube представил подборку моментов, когда Роджер Федерер проверял на прочность теннисные мячи.
Федерер 20 раз становился победителем турниров Большого шлема, более 300 недель возглавлял рейтинг АТР и выиграл свыше 100 одиночных титулов.
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