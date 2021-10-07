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Джокович выступит на Мастерсе в Париже
Турнир стартует 1 ноября
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Стал известен список теннисистов, которые сыграют на турнире категории "Мастерс" в Париже (Франция). Турнир пройдёт с 1 по 7 ноября.
На "Мастерсе" сыграет первая ракетка мира серб Новак Джокович, для которого соревнования в столице Франции станут первыми после поражения в финале Открытого чемпионата США.
На парижском "Мастерсе", помимо Новака Джоковича, сыграет ряд топовых теннисистов.
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