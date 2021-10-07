  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович выступит на Мастерсе в Париже
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович выступит на Мастерсе в Париже

Теннис
(1 голосов)

Турнир стартует 1 ноября

Джокович выступит на Мастерсе в Париже

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стал известен список теннисистов, которые сыграют на турнире категории "Мастерс" в Париже (Франция). Турнир пройдёт с 1 по 7 ноября.

На "Мастерсе" сыграет первая ракетка мира серб Новак Джокович, для которого соревнования в столице Франции станут первыми после поражения в финале Открытого чемпионата США.

На парижском "Мастерсе", помимо Новака Джоковича, сыграет ряд топовых теннисистов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...