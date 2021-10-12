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Федерер впервые с 2017 года покинет топ-10 рейтинга АТР
К этому все шло
После победы Хуберта Хуркача над Фрэнсисом Тиафо (6:3, 6:2) в третьем раунде Мастерса в Индиан-Уэллсе Роджер Федерер потерял математические шансы на сохранение места в топ-10 рейтинга АТР.
Легендарный швейцарец покинет десятку лидеров мирового рейтинга впервые с января 2017 года, когда перед победой на Australian Open он занимал 17-ю позицию в рейтинге АТР.
Из-за проблем с коленом Роджер Федерер за два последних года провел только 19 матчей. Экс-первая ракетка мира завершил сезон после поражения от Хуркача в полуфинале Уимблдона.
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