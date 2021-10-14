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Названы претенденты на попадание в Международный зал теннисной славы

Теннис
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В этот список вошли три спортсмена

Названы претенденты на попадание в Международный зал теннисной славы

Новина українською

Названы номинанты на попадание в Международный зал теннисной славы в 2022 году. Ими стали сербка Ана Иванович, итальянка Флавия Пеннетта, американка Лиса Рэймонд и Кара Блэк из Зимбабве, а также испанцы Карлос Мойя и Хуан-Карлос Ферреро. Все они победители турниров "Большого шлема", первые ракетки мира в одиночном или парном разряде.

Голосование болельщиков начнется завтра, 15 октября, и продлится до 31 октября. Проголосовать можно будет на специальной странице сайта Зала славы. Дополнительные баллы получат три лидера. Голосование журналистов, историков и членов Зала славы пройдет в ближайшие месяцы.

Новые члены Зала славы станут известны в начале 2022 года. Церемония инаугурации пройдёт 16 июля.

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В статье: теннис
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