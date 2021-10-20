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Илья Марченко уступил во втором круге Кубка Кремля

Теннис
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Карма настигла игрока

Илья Марченко уступил во втором круге Кубка Кремля

Новина українською

Украинский теннисист Илья Марченко (№164 WTA) уступил Джону Миллману (№62 WTA) из Австралии во втором круге "Кубка Кремля", который проходит в Москве.

Матч длился 2 часа и 30 минут. Украинец 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовала 2/6 брейк-поинтов.

В первом круге Марченко победил Александра Бублика (№35 ATP).

Илья Марченко - Джон Миллман 1:6, 7:5, 4:6.

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В статье: Илья Марченко Джон Миллман
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