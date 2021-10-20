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Илья Марченко уступил во втором круге Кубка Кремля
Карма настигла игрока
Украинский теннисист Илья Марченко (№164 WTA) уступил Джону Миллману (№62 WTA) из Австралии во втором круге "Кубка Кремля", который проходит в Москве.
Матч длился 2 часа и 30 минут. Украинец 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовала 2/6 брейк-поинтов.
В первом круге Марченко победил Александра Бублика (№35 ATP).
Илья Марченко - Джон Миллман 1:6, 7:5, 4:6.
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