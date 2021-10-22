Соболенко сенсационно вылетела с Кубка Кремля

Арина Соболенко в четвертьфинале турнира WTA 500 в Москве в двух сетах за 1 час и 14 минут проиграла Екатерине Александровой (3:6, 4:6).

Соболенко проиграла четыре гейма на своей подаче, а на приеме смогла сделать лишь один брейк.

Вместе с Александровой в полуфинал Кубка Кремля пробилась Маркета Вондроушова, которая в двух сетах обыграла четвертую сеяную Анастасию Павлюченкову (6:4, 6:2).

Еще две путевки в полуфинал турнира в Москве будут разыграны в матчах Анетт Контавейт – Гарбинье Мугуруса и Мария Саккари – Симона Халеп.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!