Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Соболенко сенсационно вылетела с Кубка Кремля
Вторая ракетка мира выбыла из борьбы за титул
фото - flashscore.com.ua
Арина Соболенко в четвертьфинале турнира WTA 500 в Москве в двух сетах за 1 час и 14 минут проиграла Екатерине Александровой (3:6, 4:6).
Соболенко проиграла четыре гейма на своей подаче, а на приеме смогла сделать лишь один брейк.
Вместе с Александровой в полуфинал Кубка Кремля пробилась Маркета Вондроушова, которая в двух сетах обыграла четвертую сеяную Анастасию Павлюченкову (6:4, 6:2).
Еще две путевки в полуфинал турнира в Москве будут разыграны в матчах Анетт Контавейт – Гарбинье Мугуруса и Мария Саккари – Симона Халеп.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Умер бывший тренер и футбольный эксперт Сергей Морозов
- Тренер ЦСКА София: Арбитр не назначил два пенальти в ворота Зари
- Моуриньо: Будё-Глимт — более качественная команда, чем мы
- Марченко выбил пятого сеяного в первом раунде Кубка Кремля
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО