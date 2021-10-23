Костюк и Людмила Киченок проиграли в финале турнира на Тенерифе

Людмила Киченок и Марта Костюк в финале турнира WTA 250 на Тенерифе уступили Ульрикке Эйкери и Эллен Перес (3:6, 3:6). Матч продолжался 1 час и 11 минут.

Киченок и Костюк отдали семь геймов на своей подаче, а на приеме смогли сделать только четыре брейка.

Людмила Киченок потерпела шестое поражение в 11-м парном финале на уровне WTA.

Марта Костюк в Испании впервые претендовала на парный титул WTA.