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Костюк и Людмила Киченок проиграли в финале турнира на Тенерифе

Теннис
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Титул ушел к соперницам

Костюк и Людмила Киченок проиграли в финале турнира на Тенерифе

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Людмила Киченок и Марта Костюк в финале турнира WTA 250 на Тенерифе уступили Ульрикке Эйкери и Эллен Перес (3:6, 3:6). Матч продолжался 1 час и 11 минут.

Киченок и Костюк отдали семь геймов на своей подаче, а на приеме смогли сделать только четыре брейка.

Людмила Киченок потерпела шестое поражение в 11-м парном финале на уровне WTA.

Марта Костюк в Испании впервые претендовала на парный титул WTA.

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В статье: Марта Костюк Людмила Киченок
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