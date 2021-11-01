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Чилич в Санкт-Петербурге выиграл 20-й титул в карьере
Мощное достижение хорвата
фото - flashscore.com.ua
Марин Чилич в финале турнира АТР в Санкт-Петербурге в трех сетах справился с Тэйлором Фрицем (7:6, 4:6, 6:4).
Хорват в решающей партии отыгрался с 1:3, затем спас три брейк-поинта, а на скрытом матч-боле соперника Фриц выполнил двойную ошибку.
Чилич в финале подал 12 эйсов, выиграл 78% очков с первого мяча и реализовал 5 из 7 брейк-поинтов.
После победы в Санкт-Петербурге Чилич стал шестым действующим теннисистом с как минимум 20 титулами АТР.
Active Players with 20 Titles— ATP Media Info (@ATPMediaInfo) October 31, 2021
1 @RogerFederer 103
2 @RafaelNadal 88
3 @DjokerNole 85
4 @Andy_Murray 46
5 @DelPotroJuan 22
6 @Cilic_Marin 20
Благодаря успеху в России Марин Чилич с понедельника вернулся в топ-30 рейтинга АТР и стал 28-й ракеткой мира.
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