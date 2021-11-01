Чилич в Санкт-Петербурге выиграл 20-й титул в карьере

Марин Чилич в финале турнира АТР в Санкт-Петербурге в трех сетах справился с Тэйлором Фрицем (7:6, 4:6, 6:4).

Хорват в решающей партии отыгрался с 1:3, затем спас три брейк-поинта, а на скрытом матч-боле соперника Фриц выполнил двойную ошибку.

Чилич в финале подал 12 эйсов, выиграл 78% очков с первого мяча и реализовал 5 из 7 брейк-поинтов.

После победы в Санкт-Петербурге Чилич стал шестым действующим теннисистом с как минимум 20 титулами АТР.

Active Players with 20 Titles

1 @RogerFederer 103

2 @RafaelNadal 88

3 @DjokerNole 85

4 @Andy_Murray 46

5 @DelPotroJuan 22

6 @Cilic_Marin 20 — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) October 31, 2021

Благодаря успеху в России Марин Чилич с понедельника вернулся в топ-30 рейтинга АТР и стал 28-й ракеткой мира.

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