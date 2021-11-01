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Чилич в Санкт-Петербурге выиграл 20-й титул в карьере

Теннис
(1 голосов)

Мощное достижение хорвата

Чилич в Санкт-Петербурге выиграл 20-й титул в карьере

фото - flashscore.com.ua

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Марин Чилич в финале турнира АТР в Санкт-Петербурге в трех сетах справился с Тэйлором Фрицем (7:6, 4:6, 6:4).

Хорват в решающей партии отыгрался с 1:3, затем спас три брейк-поинта, а на скрытом матч-боле соперника Фриц выполнил двойную ошибку.

Чилич в финале подал 12 эйсов, выиграл 78% очков с первого мяча и реализовал 5 из 7 брейк-поинтов.

После победы в Санкт-Петербурге Чилич стал шестым действующим теннисистом с как минимум 20 титулами АТР.

Благодаря успеху в России Марин Чилич с понедельника вернулся в топ-30 рейтинга АТР и стал 28-й ракеткой мира.

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В статье: Марин Чилич Тэйлор Фриц АТР
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