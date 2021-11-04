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Костюк не выступит на турнире в Линце
Украинка снялась с соревнований
фото - WTA
Вторая ракетка Украины Марта Костюк отказалась от выступления на турнире WTA 250 в Линце, который пройдет с 6 по 12 ноября. Причины не уточняются.
Linz update— Entry List Updates Women (@EntryListsWomen) November 3, 2021
OUT: Kostyuk, Potapova
IN: Ferro, Gracheva
NEXT: Zheng
Украину в Австрии должны представить две теннисистки – Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
Марта Костюк на прошлой неделе дошла до полуфинала на турнире в Клуж-Напоке, что позволило ей в обновленной версии рейтинга WTA дебютировать в топ-50.
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