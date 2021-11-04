Костюк не выступит на турнире в Линце

Вторая ракетка Украины Марта Костюк отказалась от выступления на турнире WTA 250 в Линце, который пройдет с 6 по 12 ноября. Причины не уточняются.

Linz update



OUT: Kostyuk, Potapova



IN: Ferro, Gracheva



NEXT: Zheng — Entry List Updates Women (@EntryListsWomen) November 3, 2021

Украину в Австрии должны представить две теннисистки – Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

Марта Костюк на прошлой неделе дошла до полуфинала на турнире в Клуж-Напоке, что позволило ей в обновленной версии рейтинга WTA дебютировать в топ-50.