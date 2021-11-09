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Цуренко с разгромом покинула турнир в Линце
Неудачный день для украинки
Леся Цуренко во втором раунде турнира WTA 250 в Линце в двух сетах за 68 минут уступила Элисон ван Эйтванк (0:6, 3:6).
Цуренко смогла однажды взять подачу бельгийки против шести брейков у соперницы. Также Леся подала пять двойных ошибок и выиграла на своей подаче только 21 мяч из 52.
Таким образом, борьбу в Линце среди украинских теннисисток продолжает только Ангелина Калинина, которая сегодня во втором круге не ранее 21:00 по киевскому времени сыграет с Вероникой Кудерметовой.
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