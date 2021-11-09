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Цуренко с разгромом покинула турнир в Линце

Теннис
(1 голосов)

Неудачный день для украинки

Цуренко с разгромом покинула турнир в Линце

Новина українською

Леся Цуренко во втором раунде турнира WTA 250 в Линце в двух сетах за 68 минут уступила Элисон ван Эйтванк (0:6, 3:6).

Цуренко смогла однажды взять подачу бельгийки против шести брейков у соперницы. Также Леся подала пять двойных ошибок и выиграла на своей подаче только 21 мяч из 52.

Таким образом, борьбу в Линце среди украинских теннисисток продолжает только Ангелина Калинина, которая сегодня во втором круге не ранее 21:00 по киевскому времени сыграет с Вероникой Кудерметовой.

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В статье: теннис Леся Цуренко
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