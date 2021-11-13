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Итоговый турнир 2021. Мугуруса обыграла Крейчикову в матче аутсайдеров группы В
Результат поединка
В ночь с 12 на 13 ноября состоялся матч Итогового турнира WTA 2021 в группе В, где сошлись испанка Гарбинье Мугуруса (WTA №5) и представительница Чехии Барбора Крейчикова (WTA №3).
Победу в противостоянии одержала пятая ракетка мира. Счет встречи 2-1 (2-6; 6-3; 6-4). В активе триумфаторки поединка 6 подач на вылет, 21 виннер, 4 из 10 использованных брейков и 3 двойные ошибки.
Турнирная таблица группы В:
Видео-обзор матча Мугуруса – Крейчикова:
Отметим, что сегодня в 22.00 по киевскому времени начнется поединок группы А между Марией Сакари (WTA №6) и Пауло Бадосой (WTA №10).
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