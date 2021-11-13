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Нежная Леся Цуренко желает всем хороших выходных с отдыха. Фото
Украинка релаксирует
Украинская теннисистка Леся Цуренко проводит свободное от выступлений на корте время и наслаждается заслуженным отдыхом. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Мугуруса
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