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Контавейт и Мугуруса определят чемпионку Итогового турнира
Результаты полуфинальных матчей в Гвадалахаре
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гарбинье Мугуруса в первом полуфинале в двух сетах за 1 час и 26 минут разобралась с Паулой Бадосой (6:3, 6:3) и впервые вышла в финал WTA Finals.
Двукратная чемпионка турниров Большого шлема реализовала 3 из 11 брейк-поинтов, ни разу не проиграла свою подачу, а также сделала 17 виннерсов при 21 невынужденной ошибке.
Следом за Мугурурой в финал Итогового турнира прорвалась Анетт Контавейт – восьмая ракетка мира из Эстонии в трех сетах обыграла Марию Саккари (6:1, 3:6, 6:3).
В решающем сете первой сделала брейк Саккари, но Контавейт ответила серией из четырех выигранных геймов и вышла в крупнейший финал в карьере.
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