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Контавейт и Мугуруса определят чемпионку Итогового турнира

Теннис
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Результаты полуфинальных матчей в Гвадалахаре

Контавейт и Мугуруса определят чемпионку Итогового турнира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Гарбинье Мугуруса в первом полуфинале в двух сетах за 1 час и 26 минут разобралась с Паулой Бадосой (6:3, 6:3) и впервые вышла в финал WTA Finals.

Двукратная чемпионка турниров Большого шлема реализовала 3 из 11 брейк-поинтов, ни разу не проиграла свою подачу, а также сделала 17 виннерсов при 21 невынужденной ошибке.

Следом за Мугурурой в финал Итогового турнира прорвалась Анетт Контавейт – восьмая ракетка мира из Эстонии в трех сетах обыграла Марию Саккари (6:1, 3:6, 6:3).

В решающем сете первой сделала брейк Саккари, но Контавейт ответила серией из четырех выигранных геймов и вышла в крупнейший финал в карьере.

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В статье: Анетт Контавейт Итоговый чемпионат WTA Гарбинье Мугуруса
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