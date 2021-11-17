Контавейт и Мугуруса определят чемпионку Итогового турнира

Гарбинье Мугуруса в первом полуфинале в двух сетах за 1 час и 26 минут разобралась с Паулой Бадосой (6:3, 6:3) и впервые вышла в финал WTA Finals.

Двукратная чемпионка турниров Большого шлема реализовала 3 из 11 брейк-поинтов, ни разу не проиграла свою подачу, а также сделала 17 виннерсов при 21 невынужденной ошибке.

Следом за Мугурурой в финал Итогового турнира прорвалась Анетт Контавейт – восьмая ракетка мира из Эстонии в трех сетах обыграла Марию Саккари (6:1, 3:6, 6:3).

В решающем сете первой сделала брейк Саккари, но Контавейт ответила серией из четырех выигранных геймов и вышла в крупнейший финал в карьере.