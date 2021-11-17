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Новак Джокович добыл вторую победу на Итоговом турнире АТР

Теннис
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Серб легко справился с россиянином

Новак Джокович добыл вторую победу на Итоговом турнире АТР

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович легко одолел пятую ракетку мира россиянина Андрей Рублёв на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия).

Андрей Рублёв - Новак Джокович 3:6, 2:6

Встреча продлилась 1 час 9 минут. Рублёв 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 1. На счету Джоковича — 14 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 использованных брейк-пойнта из 6.

В следующем раунде Новак сыграет с Кэмерон Норри.

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В статье: Новак Джокович Андрей Рублев
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