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Новак Джокович добыл вторую победу на Итоговом турнире АТР
Серб легко справился с россиянином
фото - flashscore.com.ua
Сербский теннисист Новак Джокович легко одолел пятую ракетку мира россиянина Андрей Рублёв на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия).
Андрей Рублёв - Новак Джокович 3:6, 2:6
Встреча продлилась 1 час 9 минут. Рублёв 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 1. На счету Джоковича — 14 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 использованных брейк-пойнта из 6.
В следующем раунде Новак сыграет с Кэмерон Норри.
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