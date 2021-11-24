Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF в Дубае, Цуренко выбыла

Дарья Снигур во втором раунде 100-тысячника ITF в Дубае в двух сетах за 43 минуты разгромила теннисистку из квалификации Юлию Грабгер (6:0, 6:1).

Снигур в матче с теннисисткой из Австрии сделала шесть брейков, а на своей подаче не допустила ни одного брейк-поинта.

За выход в 1/2 финала Дарья Снигур поспорит с Викторией Кужмовой или Викторией Томовой.

Леся Цуренко в статусе седьмой сеяной упустила победу над россиянкой Анастасией Гасановой (6:4, 4:6, 0:4, отказ Цуренко). Киевлянка вела во втором сете 4:2, но до конца матча больше не взяла ни одного гейма.