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Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF в Дубае, Цуренко выбыла
Дальше идет только одна украинка
фото - btu.org.ua
Дарья Снигур во втором раунде 100-тысячника ITF в Дубае в двух сетах за 43 минуты разгромила теннисистку из квалификации Юлию Грабгер (6:0, 6:1).
Снигур в матче с теннисисткой из Австрии сделала шесть брейков, а на своей подаче не допустила ни одного брейк-поинта.
За выход в 1/2 финала Дарья Снигур поспорит с Викторией Кужмовой или Викторией Томовой.
Леся Цуренко в статусе седьмой сеяной упустила победу над россиянкой Анастасией Гасановой (6:4, 4:6, 0:4, отказ Цуренко). Киевлянка вела во втором сете 4:2, но до конца матча больше не взяла ни одного гейма.
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