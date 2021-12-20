Барти повторила достижения Серены Уильямс и Граф

Первая ракетка мира Эшли Барти пятой в истории достигла отметки в 100 недель подряд в статусе лидера рейтинга WTA, сообщает Tennis.com.

Помимо Барти аналогичное достижение покорялось только Штеффи Граф (186 недель), Серене Уильямс (186), Мартине Навратиловой (156) и Крис Эверт (113).

Барти не покидает первую позицию рейтинга WTA с 24 июня 2019 года. Австралийка завершила три сезона подряд в статусе первой ракетки мира.

В 2021 году Эшли Барти выиграла Уимблдон и стала двукратной победительницей турниров Большого шлема.