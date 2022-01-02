Украинка Бондаренко вышла в финал квалификации Аделаиды

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко в первом раунде отбора турнира в Аделаиде (Австралия) обыграла вторую сеяную немку Анну-Лену Фридсам.

Счет встречи 2-1 (6:4, 3:6, 7:5) в пользу нашей соотечественницы.

Для победы Бондаренко понадобилось около двух часов. За это время она подала один эйс при девяти двойных ошибках, реализовала 7 из 11 брейк-поинтов и проиграла шесть геймов на своей подаче.

В финале квалификации Екатерина встретится с седьмой сеяной представительницей Италии Лучией Брондзетти.