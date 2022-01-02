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Украинка Бондаренко вышла в финал квалификации Аделаиды
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Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко в первом раунде отбора турнира в Аделаиде (Австралия) обыграла вторую сеяную немку Анну-Лену Фридсам.
Счет встречи 2-1 (6:4, 3:6, 7:5) в пользу нашей соотечественницы.
Для победы Бондаренко понадобилось около двух часов. За это время она подала один эйс при девяти двойных ошибках, реализовала 7 из 11 брейк-поинтов и проиграла шесть геймов на своей подаче.
В финале квалификации Екатерина встретится с седьмой сеяной представительницей Италии Лучией Брондзетти.
Напомним, что ранее Энди Маррей
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