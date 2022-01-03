Квитова в Аделаиде проиграла 263-й ракетке мира

Бывшая вторая ракетка мира и двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова в первом круге турнира WTA 500 в Аделаиде сенсационно уступила обладательнице wild card Присцилле Хон (7:6, 5:7, 2:6).

Квитова во втором сете вела 4:2, однако позволила австралийке вернуться в игру. В решающей партии чешка отдала два гейма на своей подаче, а на приеме не заработала ни одного брейк-поинта.

Квитова впервые за четыре года проиграла теннисистке, которая не входит в топ-250 рейтинга WTA.

Присцилла Хон во втором круге сыграет с Паулой Бадосой или Викторией Азаренко.