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Квитова в Аделаиде проиграла 263-й ракетке мира
Провальный старт сезона для звездной чешки
sportztimes
Бывшая вторая ракетка мира и двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова в первом круге турнира WTA 500 в Аделаиде сенсационно уступила обладательнице wild card Присцилле Хон (7:6, 5:7, 2:6).
Квитова во втором сете вела 4:2, однако позволила австралийке вернуться в игру. В решающей партии чешка отдала два гейма на своей подаче, а на приеме не заработала ни одного брейк-поинта.
Квитова впервые за четыре года проиграла теннисистке, которая не входит в топ-250 рейтинга WTA.
Присцилла Хон во втором круге сыграет с Паулой Бадосой или Викторией Азаренко.
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