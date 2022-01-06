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Кеи Нисикори пропустит Australian Open

Теннис
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Теннисист восстанавливается от травмы

Кеи Нисикори пропустит Australian Open

Фото: globallookpress.com

Новина українською

Бывшая четвёртая ракетка мира, японец Кей Нисикори пропустит серию турниров в Австралии и Открытый чемпионат Австралии 2021 года.

На турнире в Сиднее его заменит аргентинский теннисист Федерико Кория, на Australian Open – немец Филипп Кольшрайбер.

Напомним, экс-четвёртая ракетка мира японец Кей Нисикори в начале ноября объявил, что досрочно завершает сезон из-за травмы бедра.

В сезоне-2021 высшим достижением Нисикори стал полуфинал на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США).

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В статье: Кеи Нисикори
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