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5 теннисисток вошли в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes

Теннис
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Рейтинг возглавила Наоми Осака

5 теннисисток вошли в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes

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Издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам 2021 года. В первую десятку вошли пять теннисисток. Рейтинг возглавляет японка Наоми Осака.

Самые высокооплачиваемые спортсменки мира

1. Наоми Осака (теннис) — $ 57,3 млн ($ 2,3 млн — призовые на соревнованиях + $ 55 млн — доходы, полученные вне корта).

2. Серена Уильямс (теннис) — $ 45,9 млн ($ 0,9 млн + $ 45 млн).

3. Винус Уильямс (теннис) — $ 11,3 млн ($ 0,3 млн + 11 млн).

4. Симона Байлз (спортивная гимнастика) — $ 10,1 млн ($ 0,1 млн + $ 10 млн).

5. Гарбинье Мугуруса (теннис) — $ 8,8 млн ($ 2,8 млн + $ 6 млн).

6. Ко Джин Янг (гольф) — $ 7,5 млн ($ 3,5 млн + $ 4 млн).

7. Пусарла Венката Синдху (бадминтон) — $ 7,2 млн ($ 0,2 млн + $ 7 млн).

8. Эшли Барти (теннис) — $ 6,9 млн ($ 3,9 млн + $ 3 млн).

9. Нелли Корда (гольф) — $ 5,9 млн ($ 2,4 млн + $ 3,5 млн).

10. Кэндис Паркер (баскетбол) — $ 5,7 млн ($ 0,2 млн + $ 5,5 млн).

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В статье: Серена Уильямс Винус Уильямс Наоми Осака Симона Байлз
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