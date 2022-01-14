Цуренко впервые за два года пробилась в основу турнира Большого шлема

Леся Цуренко в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 8 минут разгромила россиянку Элину Аванесян (6:4, 6:0).

Киевлянка реализовала 7 из 8 брейк-поинтов, проиграла 3 гейма на своей подаче и существенно превзошла соперницу по активным действиям (18-5 по виннерсам).

Цуренко в 11-й раз в карьере выступит на Australian Open. В Мельбурне на ее счету 6 побед при 10 поражениях.

Имя первой соперницы на турнире Леся Цуренко узнает после завершения всех матчей квалификации.