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Цуренко впервые за два года пробилась в основу турнира Большого шлема

Теннис
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Пятая украинка на Australian Open

Цуренко впервые за два года пробилась в основу турнира Большого шлема

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Леся Цуренко в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 8 минут разгромила россиянку Элину Аванесян (6:4, 6:0).

Киевлянка реализовала 7 из 8 брейк-поинтов, проиграла 3 гейма на своей подаче и существенно превзошла соперницу по активным действиям (18-5 по виннерсам).

Цуренко в 11-й раз в карьере выступит на Australian Open. В Мельбурне на ее счету 6 побед при 10 поражениях.

Имя первой соперницы на турнире Леся Цуренко узнает после завершения всех матчей квалификации.

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В статье: теннис Australian Open Леся Цуренко
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