  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Пять украинок стартуют на Australian Open в понедельник
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пять украинок стартуют на Australian Open в понедельник

Теннис
(1 голосов)

Будет много тенниса

Пять украинок стартуют на Australian Open в понедельник

Фото: AFP/Автор - неизвестен

Новина українською

Организаторы Открытого чемпионата Австралии объявили предварительное расписание матчей.

Теннисистки из верхней половины турнирной сетки матчи первого круга отыграют в понедельник, 17 января.

Все пять представительниц Украины на Australian Open при жеребьевке попали в верхнюю половину

Соперницы украинок по первому раунду Australian Open:

Элина Свитолина – Фиорна Ферро (Франция, №104 рейтинга WTA)

Марта Костюк – Диан Парри (Франция, №117)

Ангелина Калинина – Джессика Пегула (США, №22)

Даяна Ястремская – Мэдисон Бренгл (США, №59)

Леся Цуренко – Эшли Барти (Австралия, №1)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Australian Open Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...