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Пять украинок стартуют на Australian Open в понедельник
Будет много тенниса
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Организаторы Открытого чемпионата Австралии объявили предварительное расписание матчей.
Теннисистки из верхней половины турнирной сетки матчи первого круга отыграют в понедельник, 17 января.
Все пять представительниц Украины на Australian Open при жеребьевке попали в верхнюю половину
Соперницы украинок по первому раунду Australian Open:
Элина Свитолина – Фиорна Ферро (Франция, №104 рейтинга WTA)
Марта Костюк – Диан Парри (Франция, №117)
Ангелина Калинина – Джессика Пегула (США, №22)
Даяна Ястремская – Мэдисон Бренгл (США, №59)
Леся Цуренко – Эшли Барти (Австралия, №1)
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