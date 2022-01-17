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Барти прокомментировала разгромную победу над Цуренко

Теннис
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Она невероятна

Барти прокомментировала разгромную победу над Цуренко

фото - flashscore.com.ua

UA-Футбол
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Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти, прокомментировала победу над украинкой Лесей Цуренко (WTA №119) на старте Открытого чемпионата Австралии.

"Играть сегодня перед всеми этими зрителями на арене Рода Лейвера это было такое удовольствие. В матче с Лесей Цуренко я отыграла очень чисто, действовала четко. Да, была некоторая адаптация в начале и конце, потому что было довольно ветрено. Думаю, благодаря своему форхенду я контролировала игру. И самое важное, что я просто наслаждалась моментом.

Какие у меня были эмоции, когда я увиделась с семьей после 7,5 месяцев вне дома? Я боялась, что мои племянники и племянницы будут меня немного стесняться, хотя мы общались все это время по телефону. Но я приехала и все было здорово, все как набросились на меня, и мы уже друг от друга не отходили. Я словно самый большой ребенок среди них. Был эмоциональный момент, когда я впервые за это время очутилась дома, увидела маму" – сказала она.

Напомним, что ранее Свитолина прокомментировала победу в первом матче АО.

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В статье: Леся Цуренко Эшли Барти
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