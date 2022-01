Маррей впервые за пять лет выиграл матч на Australian Open

Энди Маррей в первом раунде Открытого чемпионата Австралии за 3 часа и 55 минут обыграл 21-го сеяного из Грузии Николоза Басилашвили (6:1, 3:6, 6:4, 6:7, 6:4). Примечательно, что соперник экс-первой ракетки мира сделал 99 невынужденных ошибок.

Murray magic ✨@andy_murray outlasts Nikoloz Basilashvili 6-1, 3-6, 6-4, 6-7(5), 6-4 after nearly four hours of tennis!#AusOpen · #AO2022



????: @wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/lr9xMN8f9M