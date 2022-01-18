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Маррей впервые за пять лет выиграл матч на Australian Open

Теннис
(2 голосов)

Легендарный британец идет дальше

Маррей впервые за пять лет выиграл матч на Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Энди Маррей в первом раунде Открытого чемпионата Австралии за 3 часа и 55 минут обыграл 21-го сеяного из Грузии Николоза Басилашвили (6:1, 3:6, 6:4, 6:7, 6:4). Примечательно, что соперник экс-первой ракетки мира сделал 99 невынужденных ошибок.

Маррей впервые с 2017 года пробился во второй круг на Australian Open, а оформить 50-ю победу в Мельбурне двукратный олимпийский чемпион попробует в матче со 120-й ракеткой мира Таро Дэниелом.

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В статье: теннис Australian Open Энди Маррей
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