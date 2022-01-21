Первая ракетка мира поделилась ожиданиями от 4 круга Australian Open

Первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала ожидания от матча 4 круга Открытого чемпионата Австралии против Аманды Анасимовой.

"Ну, это было скорее вашего ожидания. Я же ждала любую возможную соперницу. Каждый матч – это неопределенность, в теннисном матче нет уверенности. Ты не знаешь, что произойдет. Просто должна делать свою работу лучше здесь и сейчас.

Я хотела бы сыграть против Наоми (Осаки - прим) – люблю проверять себя против лучших. Но Аманда отлично проводит турнир, заслужила место в четвертом круге. Думаю, наш матч будет интересен. Для нас обоих будет хорошо выйти и проверить себя в игре друг против друга.

Аманда похожа на Камиллу Джорджи, но, конечно, каждая теннисистка уникальна. Тактика, которую я продумываю с тренером и использую в матче, разная для разных соперниц. Постараюсь продумать изменения в тактике как можно лучше, а затем попробую воплотить их на корте. Знаю, что задача соперниц – причинить мне больше неудобств, навязать мне игру, в которую я не хочу играть. То же самое можно сказать обо мне. Просто хочу, чтобы им было неудобно, ставлю их в сложные позиции. С Амандой точно не будет иначе" – сказала она.