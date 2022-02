Power Ranking WTA-тура: Барти ушла в отрыв, Свитолина за пределами топ-40

Все турниры января в WTA-туре:

Аделаида-1 (WTA 500 с призовым фондом $703,580). Чемпионка – Эшли Барти. Финалистка – Елена Рыбакина.

Мельбурн-1 (WTA 250 с призовым фондом $239,477). Чемпионка – Симона Халеп. Финалистка – Вероника Кудерметова.

Мельбурн-2 (WTA 250 с призовым фондом $239,477). Чемпионка – Аманда Анисимова. Финалистка – Александра Саснович.

Сидней (WTA 500 с призовым фондом $703,580). Чемпионка – Паула Бадоса. Финалистка – Барбора Крейчикова.

Аделаида-2 (WTA 250 с призовым фондом $239,477). Чемпионка – Мэдисон Киз. Финалистка – Элисон Риске.

Australian Open (турнир Большого шлема с призовым фондом A$75,000,000). Чемпионка – Эшли Барти. Финалистка – Даниэль Коллинс.

Статистика побед/поражений в сезоне – 11-0

Лучший результат в январе – титул на Australian Open

План Эшли Барти сработал на все 200% - первая ракетка мира в концовке прошлого сезона ради подготовки к Australian Open отказалась от поездки на Итоговый турнир WTA в Гвадалахаре и выдала абсолютно безупречный месяц на домашних кортах.

В 11 матчах на родной земле Барти не проиграла ни одного сета, а наградой за эту невероятную серию для лучшей теннисистки современности стал долгожданный домашний мэйджор.

Ashleigh Barty has now won…



11 matches in a row ✔️

22 sets in a row ✔️

22 of her last 23 matches against Top 30 players ✔️

28 of her last 31 matches in Australia ✔️

90 of her last 93 service games ✔️



... and all 3 of her Grand Slam finals.@ashbarty | #AusOpen