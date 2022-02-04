Power Ranking WTA-тура: Барти ушла в отрыв, Свитолина за пределами топ-40

Все турниры января в WTA-туре:

Аделаида-1 (WTA 500 с призовым фондом $703,580). Чемпионка – Эшли Барти. Финалистка – Елена Рыбакина.

Мельбурн-1 (WTA 250 с призовым фондом $239,477). Чемпионка – Симона Халеп. Финалистка – Вероника Кудерметова.

Мельбурн-2 (WTA 250 с призовым фондом $239,477). Чемпионка – Аманда Анисимова. Финалистка – Александра Саснович.

Сидней (WTA 500 с призовым фондом $703,580). Чемпионка – Паула Бадоса. Финалистка – Барбора Крейчикова.

Аделаида-2 (WTA 250 с призовым фондом $239,477). Чемпионка – Мэдисон Киз. Финалистка – Элисон Риске.

Australian Open (турнир Большого шлема с призовым фондом A$75,000,000). Чемпионка – Эшли Барти. Финалистка – Даниэль Коллинс.

Топ-10 сформирована на основании текущего положения в Чемпионской гонке WTA

Эшли Барти (Австралия, №1 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 11-0

Лучший результат в январе – титул на Australian Open

План Эшли Барти сработал на все 200% - первая ракетка мира в концовке прошлого сезона ради подготовки к Australian Open отказалась от поездки на Итоговый турнир WTA в Гвадалахаре и выдала абсолютно безупречный месяц на домашних кортах.

В 11 матчах на родной земле Барти не проиграла ни одного сета, а наградой за эту невероятную серию для лучшей теннисистки современности стал долгожданный домашний мэйджор.

Ashleigh Barty has now won…



11 matches in a row ✔️

22 sets in a row ✔️

22 of her last 23 matches against Top 30 players ✔️

28 of her last 31 matches in Australia ✔️

90 of her last 93 service games ✔️



... and all 3 of her Grand Slam finals.@ashbarty | #AusOpen — TENNIS (@Tennis) February 2, 2022

Эшли Барти стала первой чемпионкой Мельбурна из Австралии с 1978 года и вошла в элитный клуб победителей мэйджоров на всех трех покрытиях среди действующих теннисистов. Кто еще в этом клубе? Серена Уильямс, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Неплохо для бывшего игрока в крикет, не так ли?

Даниэль Коллинс (США, №10 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 6-1

Лучший результат в январе – финал на Australian Open

Даниэль Коллинс перед Australian Open более трех месяцев не проводила официальных матчей, что не помешало ей сенсационно прорваться в Мельбурне до финала.

Danielle Collins is the first woman in tennis history to win a NCAA Singles Title and reach a Grand Slam Singles Final.#GoHoos #AusOpen pic.twitter.com/xVLKiSqu9D — Danny Neckel (@DNeckel19) January 27, 2022

Да, с первой попытки американка не смогла покорить турнир Большого шлема, но хорошей компенсацией за неудачу в решающем матче с Эшли Барти для нее стал скачок на 20 позиций, дебют в топ-10 рейтинга WTA и статус первой ракетки США.

Мэдисон Киз (США, №28 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 11-2

Лучший результат в январе – титул в Аделаиде

Мэдисон Киз на старте сезона громко напомнила всему WTA-туру, какой большой угрозой она является на хардовых кортах.

Экс-седьмая ракетка мира в Аделаиде с победами над Элиной Свитолиной и Кори Гауфф взяла первый титул с 2019 года, а на Australian Open впервые за четыре года дошла до полуфинала на турнире Большого шлема, отправив домой Софию Кенин, Паулу Бадосу и Барбору Крейчикову. Совладать с Киз смогла только лучшая в мире.

Ига Швёнтек (Польша, №4 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 8-2

Лучший результат в январе – полуфинал на Australian Open

В январе только три теннисистки на каждом турнире доходили как минимум до полуфинала – компанию Эшли Барти и Мэдисон Киз составила Ига Швёнтек, которая в Аделаиде остановилась в шаге от титула после поражения от Барти, а на Открытом чемпионате Австралии в 1/2 финала не смогла ничего противопоставить агрессивной игре Даниэль Коллинс.

Стабильность Иги Швёнтек на старте сезона заметно отразилась на ее положении в рейтинге WTA – с понедельника полячка поднялась на пять строк и стала четвертой в мире.

Барбора Крейчикова (Чехия, №3 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 7-2

Лучший результат в январе – четвертьфинал на Australian Open

Барбора Крейчикова после прорывного сезона в карьере в январе поддержала реноме одной из самых стабильных теннисисток современности.

В Сиднее действующая чемпионка Ролан Гаррос в финале на тайбрейке решающего сета драматично проиграла Пауле Бадосе, после чего впервые в карьере дошла до четвертьфинала на Australian Open, что позволило ей вернуться на третье место в рейтинге WTA.

Паула Бадоса (Испания, №6 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 8-2

Лучший результат в январе – титул в Сиднее

Паула Бадоса в январе успела сыграть на трех турнирах – после провала в Аделаиде испанка забрала титул в Сиднее и утвердилась в статусе претендентки на что-то серьезное на Australian Open, однако в Мельбурне после напряженной битвы с Мартой Костюк ее в четвертом раунде неожиданно легко разбила Мэдисон Киз (3:6, 1:6).

На старте сезона Бадоса набрала достаточно очков, чтобы уже через несколько дней дебютировать в топ-5 мирового рейтинга.

Next week Paula Badosa ???????? will enter the WTA top 5 for the first time up 1 to 5th. pic.twitter.com/gza5w0JUHL — Chris Goldsmith (@TheTennisTalker) February 1, 2022

Симона Халеп (Румыния, №23 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 8-1

Лучший результат в январе – титул в Мельбурне

Экс-первая ракетка мира всего с одним проигранным сетом в Мельбурне взяла первый титул за полтора года, а на Australian Open путь Халеп к четвертьфиналу сенсационно преградила Ализе Корне.

Photo of the tournament



Alizé Cornet def Simona Halep 6-4, 3-6, 6-4



????Martin Keep pic.twitter.com/eoXRCEVW5A — Christopher Clarey ???????? ???????? ???????? (@christophclarey) January 31, 2022

Несмотря на успешный месяц, Симона Халеп в обновленном рейтинге WTA откатилась на восемь позиций и покинула топ-20.

Аманда Анисимова (США, №41 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 8-1

Лучший результат в январе – титул в Мельбурне

Аманда Анисимова после неудачного прошлого сезона решительно взялась навёрстывать упущенное. Американка в Мельбурне выиграла первый титул с 2019 года, а на Australian Open отличилась громкой победой над Наоми Осакой и оказала достойное сопротивление в четвертом круге Эшли Барти (4:6, 3:6).

В январе Анисимова отыграла 19 позиций в рейтинге WTA. Кажется, ее возвращение в топ-30 – вопрос нескольких турниров.

Кайя Канепи (Эстония, №63 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 5-2

Лучший результат в январе – четвертьфинал на Australian Open

Канепи на Australian Open в 36-летнем возрасте впервые с 2017 года вернулась в четвертьфинал мэйджора и пополнила свой внушительный список громких успехов на крупнейших аренах мира.

Поразительно, но Канепи 9 из 14 побед над теннисистками из топ-10 одержала именно на турнирах Большого шлема – в Мельбурне под каток неувядающей эстонки попала Арина Соболенко. А еще была победа над экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер в первом раунде.

Джессика Пегула (США, №16 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 4-3

Лучший результат в январе – четвертьфинал на Australian Open

Пегула второй год подряд на Открытом чемпионате Австралии дошла до четвертьфинала и начала февраль на рекордной в карьере 16-й позиции в мировом рейтинге. Джессика стала еще одной жертвой безупречной формы Эшли Барти – в матче с будущей чемпионкой Шлема она смогла взять всего два гейма (2:6, 0:6).

Кандидатки на вхождение в топ-10: Ализе Корне (Франция), Елена Рыбакина (Казахстан), Дарья Касаткина (Россия), Виктория Азаренко (Беларусь), Вероника Кудерметова (Россия)…35. Марта Костюк (Украина)…41. Элина Свитолина (Украина).