Джоковичу могут отказать во въезде в США на турнир в Индиан-Уэллсе

Сербский теннисист Новак Джокович может не сыграть на турнире в Индиан-Уэллсе, пишет Daily Mail.

Джокович включён в список участников турнира, однако по прилёте в США у него могут быть проблемы из-за его позиции по вакцинации. Джокович до сих пор не вакцинировался от коронавируса, Сам турнир разрешают играть без вакцинации, однако в США действуют строгие правила пересечения границы.

Напомним, Джокович так и не смог принять участия в Australian Open. Спортсмен пытался въехать в страну с помощью медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса. Но местные власти посчитали, что у теннисиста не было достаточных оснований для освобождения от вакцинации.