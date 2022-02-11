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Джоковичу могут отказать во въезде в США на турнир в Индиан-Уэллсе

Теннис
(4 голосов)

Опять вакцинация

Джоковичу могут отказать во въезде в США на турнир в Индиан-Уэллсе

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович может не сыграть на турнире в Индиан-Уэллсе, пишет Daily Mail.

Джокович включён в список участников турнира, однако по прилёте в США у него могут быть проблемы из-за его позиции по вакцинации. Джокович до сих пор не вакцинировался от коронавируса, Сам турнир разрешают играть без вакцинации, однако в США действуют строгие правила пересечения границы.

Напомним, Джокович так и не смог принять участия в Australian Open. Спортсмен пытался въехать в страну с помощью медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса. Но местные власти посчитали, что у теннисиста не было достаточных оснований для освобождения от вакцинации.

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В статье: Новак Джокович
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