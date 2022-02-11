Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джоковичу могут отказать во въезде в США на турнир в Индиан-Уэллсе
Опять вакцинация
фото - flashscore.com.ua
Сербский теннисист Новак Джокович может не сыграть на турнире в Индиан-Уэллсе, пишет Daily Mail.
Джокович включён в список участников турнира, однако по прилёте в США у него могут быть проблемы из-за его позиции по вакцинации. Джокович до сих пор не вакцинировался от коронавируса, Сам турнир разрешают играть без вакцинации, однако в США действуют строгие правила пересечения границы.
Напомним, Джокович так и не смог принять участия в Australian Open. Спортсмен пытался въехать в страну с помощью медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса. Но местные власти посчитали, что у теннисиста не было достаточных оснований для освобождения от вакцинации.
Популярное сейчас
- Металлист близок к подписанию экс-игрока сборной Парагвая – СМИ
- Палкин рассказал, почему Шахтер согласился продать Мампасси в российский клуб
- "Удар по городу". Месси купил отель в одном из самых фешенебельных мест Европы и уволил весь персонал
- Пэн Шуай замечена с президентом МОК
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО