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Как Ястремская проиграла чешке в четвертьфинале турнира в Дубае. ВИДЕО

Теннис
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Досадная неудача украинки

Как Ястремская проиграла чешке в четвертьфинале турнира в Дубае. ВИДЕО

фото - WTA

Новина українською

Даяна Ястремская в четвертьфинале турнира WTA 500 в Дубае в двух сетах проиграла финалистке Олимпийских игр 2021 года Маркете Вондроушовой (5:7, 4:6).

В первой партии украинка при счете 5:3 отдала четыре гейма подряд, а во втором сете, ведя 4:3, не реализовала двойной брейк-поинт.

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В статье: теннис Даяна Ястремская Маркета Вондроушова
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