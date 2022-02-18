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Как Ястремская проиграла чешке в четвертьфинале турнира в Дубае. ВИДЕО
Досадная неудача украинки
фото - WTA
Даяна Ястремская в четвертьфинале турнира WTA 500 в Дубае в двух сетах проиграла финалистке Олимпийских игр 2021 года Маркете Вондроушовой (5:7, 4:6).
В первой партии украинка при счете 5:3 отдала четыре гейма подряд, а во втором сете, ведя 4:3, не реализовала двойной брейк-поинт.
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